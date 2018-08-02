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Свыше 21 млн рублей задолжали коммунальщики за электроэнергию
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Свыше 21 млн рублей задолжали коммунальщики за электроэнергию 

Нижегородская правда 16 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Юрия ПравдинаСвыше 21 млн рублей задолжали коммунальщики за электроэнергиюСвыше 21 млн рублей задолжали нижегородские ТСЖ за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба «ТНС энерго Нижний Новгород».
Как отмечает гарантирующий поставщик, долг по оплате электроэнергии у 15 ТСЖ Нижнего Новгорода превысил две среднемесячные величины по оплате. Таким образом, в соответствии с поправками к Жилищному Кодексу энергосбытовая компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть договоры энергоснабжения с управляющими компаниями
Таким образом, взаимоотношения с ЖСК-477; ТСН «Славянское»; ТСН «Деловое»; Товарищество собственников жилья «Бекетова 26/1»; ООО «Эскадра-НН»: ТСЖ «№ 478»; ООО «ЖКХ 83/4»; ТСЖ «Тихоновский, 7»; ТСЖ «Нижегородская, 10»; ТСЖ «Бекетова 8 и 8А»; Товарищество собственников жилья «Долина М-165»; ТСЖ «Тургенева-28»; ООО «ЖЭК № 1»; ТСЖ «Гордеевка»; ТСЖ «Березка» будут прекращены с 1 сентября.
Жителей 20 домов переведут на прямые расчеты за электроэнергию. Список домой можно узнать на сайте «ТНС Энерго Нижний Новгород».
«ТНС Энерго Нижний Новгород» информирует жильцов, что с 23 по 26 августа сотрудники ООО «Энергоконтроль» будут проверять счетчики электроэнергии, с 23 по 25 сентября проведут контроль показаний.
Заключение договоров между собственниками квартир и гарантирующим поставщиком не требуется.
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