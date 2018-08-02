Суд взыскал с компании девелопера Блажко 12,3 млрд руб в пользу ВЭБа

Суд полностью удовлетворил требования ВЭБа — взыскал с ответчика основной долг по двум кредитным договорам и по мировому соглашению, а также проценты и неустойки по этим трем сделкам.

Из материалов судебных разбирательств следует, что «Строй-Комплекс» выступил поручителем компаний ООО «Центр аналитических проектов», ООО «Фирма Диорит» и ООО «Солинг» по кредитам, выданным им в 2007 году Связь-банком (позднее права требования переуступлены истцу). После того как заемщики не исполнили свои обязательства, ВЭБ предъявил требования к поручителям.

Требование ВЭБа к Блажко, который также поручился за заемщиков, будет рассмотрено в деле о его банкротстве.

Арбитраж Москвы в мае признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве Блажко и ввел начальную процедуру его банкротства — реструктуризацию долгов. Суд включил задолженность перед АСВ в размере более 499 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Блажко.

Блажко, владелец компании «Горн девелопмент», известен как основатель крупной девелоперской компании «Донстрой», из капитала которой он вышел после кризиса 2008 года. Другая компания Блажко — «Нордстар Девелопмент» — была признана банкротом летом 2017 года.