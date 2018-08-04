Теперь и в Европе: у российских дольщиков — новые проблемы

Проблема обманутых дольщиков расширят географию. Россияне остаются без жилья и денег теперь и в Европе. Мечта о недвижимости на престижных курортах Болгарии, Испании и Греции закончилась судебными исками. Проблема и в нечистых на руку европейских застройщиках, и в банальном незнании местных законов.

Стоит проехаться вдоль солнечного побережья Болгарии, чтобы понять: долгострой здесь — обычное дело. Там и тут встречаются заброшенные стройки, фундаменты с торчащей арматурой, бетонные коробки без окон и дверей. В одном из домов в 50 метрах от моря по-прежнему живут только сторож с собакой.

Москвичка Вера Есина, купившая здесь квартиру с видом на залив, ждет ее с 2010 года. Продавец требовал все больше денег, чтобы закончить стройку. Только после вмешательства болгарских и российских следственных органов строительство возобновилось. Такое, правда, бывает редко. Владельцам квартир в этом жилом на болгарском курорте Свети-Влас в возбуждении уголовного дела отказали.

Выяснилось, что из 60 апартаментов в этом курортном жилом комплексе 20 находятся в залоге у банка. Застройщик, как это обычно происходит, уже объявил себя банкротом, и теперь деньги требуют с владельцев квартир. Сумма в два раза превышает ту, которую они заплатили при покупке несколько лет назад.

"Нас действительно кинули. И кинули грязным подлым способом. Болгария — член Евросоюза , и здесь такое вопиющее, безобразное, наглое отношение к нам, к инвесторам!" — возмущены люди.

С момента покупки прошло 8 лет. В разгар курортного сезона к обманутым покупателям нагрянули судебные приставы. Нотариус, заверивший сделку, ответственности, оказывается, не несет. Он вообще не настроен общаться с бывшими клиентами — есть много новых.

Испания, Греция, Турция, Болгария — самые доступные страны. Просторные апартаменты у моря — по цене однушки в Подмосковье. Многие используют их как летнюю дачу. В той же Болгарии есть курортные городки, где иностранцы скупают до 90% всех домов и квартир.

Курортное местечко Свети-Влас. Еще 15 лет назад это была рыбацкая деревня. Сейчас это сотни гостиничных комплексов с апартаментами в аренду и на продажу. 40% недвижимости в Свети-Власе владеют граждане России и выходцы из СССР.

"Наш комплекс не один такой проблемный. Когда начинаешь копать эту тему, оказывается, на побережье сплошь и рядом, во всех курортных местах берут двойную цену за эти квартиры. То есть они с меня взяли 41 тысячу евро, заложили в банке за еще какую-то сумму", — рассказала потерпевшая Ольга Жилина.

На курорте клиента встречают как VIP-гостя. Оплачивают номер в отеле, водят по ресторанам.

"Они меня возили по разным местам и очень меня обхаживали. Кормили каким-то супом в ресторанах копеечным. У нотариуса были оформлены все документы, мы встали в очередь, у меня никогда не было ощущения, что врут, что квартира непродаваемая, что ее продали уже несколько раз", — вспоминает потерпевшая Надежда Подлачикова.

Жилье может быть продано, заложено, арестовано, вместо апартаментов у моря можно купить квартиру в квартале, заселенном мигрантами. Так бывает, когда люди покупают недвижимость по красочным буклетам и проспектам.

Риелторы, торгующие испанской недвижимостью, часто берут комиссию с покупателя, хотя должны брать только с продавца. Пока клиент из России платит, в Европе высятся строительные пирамиды. И тогда мечта о беззаботном отдыхе на европейской Ривьере так и остается мечтой.