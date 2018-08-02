Российское подразделение Adidas в 2017 году сократило убыток вдвое — до 1 млрд рублей

Чистый убыток российского подразделения немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas, ООО «Адидас», в 2017 году составил 1,028 млрд рублей, следует из отчетности компании по РСБУ. По сравнению с прошлым годом убыток сократился в 2,15 раза.

Выручка компании снизилась на 14% — до 40,6 млрд рублей.

«Адидас» сократил себестоимость продаж с 20,4 до 14,8 млрд рублей, коммерческие расходы снизились с 27,8 до 25,7 млрд рублей.

Ранее Adidas сообщал о планах закрыть 200 магазинов в России в течение 2017 года. В ходе конференц-звонка в марте этого года генеральный директор Adidas Каспер Рорстед заявлял, что компания продолжит закрывать магазины в России и в течение 2018 года.

Немецкая компания Adidas была основана в 1924 году в Баварии, она специализируется на дизайне и продаже спортивной обуви, одежды, сумок, часов, очков, инвентаря и других товаров для спорта. На рынке продукция представлена под брендами Adidas и Reebok.