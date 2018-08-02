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Долг платежом страшен. Россияне берут новые кредиты для погашения старых
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Долг платежом страшен. Россияне берут новые кредиты для погашения старых 

BFM.RU 14 часов назад
Фото: BFM.RU
Новая тенденция: россияне берут потребительские кредиты на крупные суммы — до 500 тысяч рублей на рефинансирование старых задолженностей и ремонт жилья. Об этом пишет РИА Новости. Также займы оформляются с целью отпуска, обучения и покупки дорогостоящей электронной техники.
Сбербанк сообщил, что в текущем году клиенты часто обращаются за кредитами на рефинансирование своих действующих ссуд в других банках. Аналогичную ситуацию наблюдают в «Альфа-Банке», ВТБ и Московском кредитном банке. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов считает данную тенденцию опасной:
Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» «Причина роста кредитования — это, с одной стороны, снижение процентных ставок, а с другой, снижение потока отрицательных новостей и длительная стабильность рубля. Эта совокупность факторов заставляет тех людей, которые ранее думали, брать им кредит или не брать, активнее рассмотреть возможность взятия. С точки зрения российской экономики эта тенденция достаточно опасная, поскольку темпы роста кредитования аномально высоки относительно темпов роста экономики. Если российская экономика испытает какие-либо трудности, не исключено, что многие граждане, которые перед этим взяли кредит, не смогут по нему расплатиться. Скорее всего, Центральный банк в ближайшее время пересмотрит нормы резервирования по потребительским кредитам в сторону их ужесточения».
Любовь к займам у россиян связана с дешевизной кредитов, многие крупные банки предлагают такой популярный продукт, как рефинансирование, считает главный редактор информационного агентства Banki.ru Наталья Романова:
Наталья Романова главный редактор информационного агентства Banki.ru «Можно взять пять-шесть кредитов у разных банков и потом провести рефинансирование и в одном, и в другом. Это касается потребительских кредитов и ипотеки. Если люди пытаются как-то свою финансовую дисциплину привести в норму, это одна история. Если люди понимают, что им просто нечем платить, и они таким образом просто пытаются погасить прошлые кредиты за счет новых, это вряд ли поможет им в долгосрочной перспективе. Хотя опять-таки надо смотреть и понимать, что сейчас ставки по кредитам значительно ниже, чем те, которые были пять лет назад. Если говорить в целом по системе, я не вижу причины для некоего нового системного кризиса по долгам».
По данным Федеральной службы судебных приставов, с начала года россияне накопили около 4,5 трлн рублей долгов, и это только те, по которым принято судебное решение о принудительном взыскании. Общая же задолженность граждан перед банками составила почти 13,5 трлн рублей.
В прошлом году были списаны свыше двух триллионов безнадежных долгов россиян. Основные причины — наращивание кредитования и падение реальных доходов.
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