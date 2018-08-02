Бинбанк аккредитовал ЖК «Светлый мир „Тихая гавань“ по программе „Дом.рф“ 

Покупатели квартир в ЖК «Светлый мир „Тихая гавань…“, который возводится в Василеостровском районе Петербурга, могут воспользоваться ипотечной программой АО „Дом.рф“.
При первоначальном взносе в размере не менее 50% от стоимости недвижимости ставка составит от 8,75% годовых. При внесении не менее 20% от цены договора — от 9%.
Кроме того, покупатели могут также оформить ипотечный заем по 2 документам по ставке 9,25% годовых при внесении не менее 50% от стоимости недвижимости.
Срок кредитования — до 30 лет. Процентная ставка не зависит от срока и суммы кредита. „Дом.рф“ реализует данную программу через своего партнера — ПАО „Бинбанк“.