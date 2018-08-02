Бинбанк аккредитовал ЖК «Светлый мир „Тихая гавань“ по программе „Дом.рф“

Покупатели квартир в ЖК «Светлый мир „Тихая гавань…“, который возводится в Василеостровском районе Петербурга, могут воспользоваться ипотечной программой АО „Дом.рф“.

При первоначальном взносе в размере не менее 50% от стоимости недвижимости ставка составит от 8,75% годовых. При внесении не менее 20% от цены договора — от 9%.

Кроме того, покупатели могут также оформить ипотечный заем по 2 документам по ставке 9,25% годовых при внесении не менее 50% от стоимости недвижимости.