Нужно ли платить НДФЛ при продаже «реновационной» квартиры

Федеральный закон от 01.07.2017 № 141-ФЗ регулирует порядок реновации жилья в Москве. Нюансы уплаты НДФЛ при получении доходов в рамках указанной процедуры прописаны в Законе от 27.11.2017 № 352-ФЗ.

НК РФ предусмотрено, что при реализации недвижимости гражданин освобождается от уплаты подоходного налога, он владел ею в течение минимального срока, определенного кодексом. Если физлицо продает новое жилье, полученное взамен освобождаемого по госпрограмме реновации, то минимальный срок отсчитывается со дня владения первоначальной квартирой или доли в ней. Если старая жилплощадь была приватизирована, досталась по наследству или в рамках договора ренты, то срок равет трем годам.

Указанные положения работают с 01.08.2017

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»