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Нужно ли платить НДФЛ при продаже «реновационной» квартиры
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Нужно ли платить НДФЛ при продаже «реновационной» квартиры 

Время бухгалтера 13 часов назад
Федеральный закон от 01.07.2017 № 141-ФЗ регулирует порядок реновации жилья в Москве. Нюансы уплаты НДФЛ при получении доходов в рамках указанной процедуры прописаны в Законе от 27.11.2017 № 352-ФЗ.
НК РФ предусмотрено, что при реализации недвижимости гражданин освобождается от уплаты подоходного налога, он владел ею в течение минимального срока, определенного кодексом. Если физлицо продает новое жилье, полученное взамен освобождаемого по госпрограмме реновации, то минимальный срок отсчитывается со дня владения первоначальной квартирой или доли в ней. Если старая жилплощадь была приватизирована, досталась по наследству или в рамках договора ренты, то срок равет трем годам.
Указанные положения работают с 01.08.2017
ПИСЬМО Минфина РФ от 28.06.2018 03-04-06/44581
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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