«АК Барс» существенно улучшил условия по потребительскому кредиту под залог недвижимости

Теперь заемщик может оформить ссуду по ставке 10,9% годовых (прежде от 12,5% до 17% годовых). Для индивидуальных предпринимателей, а также собственников бизнеса ставка по кредиту будет выше на 0,5 процентного пункта.

Максимальная сумма кредита может достигать 5 млн рублей, но при этом не может превышать 70% от оценочной стоимости предмета залога. Кредит выдается на срок от одного года до пятнадцати лет. При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка будет увеличена на 3 п. п.

Продуктовый виджет

Екатерина Баклыкова. «Передаваемый в залог объект недвижимости (кроме земельного участка) должен быть застрахован от рисков утраты и повреждений в пользу банка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Комиссии за рассмотрение, обслуживание и выдачу кредита отсутствуют.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).