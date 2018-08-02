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«АК Барс» существенно улучшил условия по потребительскому кредиту под залог недвижимости
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«АК Барс» существенно улучшил условия по потребительскому кредиту под залог недвижимости 

Банки.ру 12 часов назад
Теперь заемщик может оформить ссуду по ставке 10,9% годовых (прежде от 12,5% до 17% годовых). Для индивидуальных предпринимателей, а также собственников бизнеса ставка по кредиту будет выше на 0,5 процентного пункта.
Максимальная сумма кредита может достигать 5 млн рублей, но при этом не может превышать 70% от оценочной стоимости предмета залога. Кредит выдается на срок от одного года до пятнадцати лет. При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка будет увеличена на 3 п. п.
Продуктовый виджет
«Передаваемый в залог объект недвижимости (кроме земельного участка) должен быть застрахован от рисков утраты и повреждений в пользу банка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Комиссии за рассмотрение, обслуживание и выдачу кредита отсутствуют.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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