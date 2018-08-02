Чистая прибыль Fannie Mae в I полугодии выросла на 46%

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости /Прайм. Американский ипотечный гигант Fannie Mae по итогам первой половины 2018 года зафиксировал чистую прибыль в размере 8,718 миллиарда долларов, что на 45,9% больше в годовом выражении, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, при этом составила 3,321 миллиарда долларов, что в 43 раза больше, чем по итогам шести месяцев прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,56 доллара против 0,01 доллара годом ранее. Общая процентная прибыль достигла 57,371 миллиарда долларов, что на 4,7% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

По итогам второго квартала Fannie Mae зафиксировал чистую прибыль в размере 4,457 миллиарда долларов, что на 39,2% больше в годовом выражении. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, при этом составил 2 миллиона долларов против прибыли в 83 миллиона за аналогичный период прошлого года. Разводненная прибыль на акцию оказалась нулевой против прибыли в 0,01 доллара годом ранее. Общая процентная прибыль составила 28,857 миллиарда долларов, что на 5,34% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

"Наши результаты отражают клинтоориентированную стратегию компании и десять лет напряженной работы с нашими партнерами, направленной на укрепление Fannie Mae и улучшения системы финансирования жилищного строительства", — приводятся в сообщении слова президента и главы компании Тимоти Майопулоса (Timothy J. Mayopoulos).

Финансовый конгломерат Federal National Mortgage Association, известный как Fannie Mae, был основан в 1938 году. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.

Крупнейшие ипотечные компании США — Fannie Mae и Freddie Mac — считаются одними из виновников мирового экономического кризиса 2008 года. Их действия привели к надуванию «пузыря» на рынке недвижимости США, с которого и началась рецессия глобальной экономики. В сентябре 2008 года во избежание краха всей финансовой системы США компании были переданы в управление Федеральному агентству по финансированию жилья.