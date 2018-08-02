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КС РФ обязал уточнить закон о военной ипотеке
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КС РФ обязал уточнить закон о военной ипотеке 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
О проверке конституционности статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» судей КС попросил бывший офицер-контрактник Анатолий Удовиченко из Санкт-Петербурга. Службе в армии он отдал более 20 лет и в соответствии с пунктом 14 указанной статьи имеет право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. Примерно за год до увольнения Удовиченко был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, поэтому рассчитывал, что служебная квартира, в которой он проживал с женой и сыном, останется в его распоряжении. Это жилье уже даже вывели из спецфонда военной части. Однако в 2015 году семью исключили из состава нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку супруга Удовиченко — тоже военнослужащая. И в соответствии с ФЗ «О накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих» участие в системе военной ипотеки для нее является обязательным, а предоставление жилья другим способом невозможно. Поэтому суд принял решение семью из квартиры выселить, а в апелляционной инстанции им лишь разрешили дождаться, пока жена заработает на квартиру по ипотеке.
Федеральному законодателю надлежит внести в Закон «О статусе военнослужащих» необходимые изменения
Как указано в жалобе Удовиченко, денег супруги за 20 лет службы не хватит на то, чтобы купить квартиру, аналогичную нынешней. Но дело даже не в этом, а в том, что закон в подобных случаях ущемляет семьи, где погоны носят оба супруга. Ведь холостые и женатые на «гражданских» не подпадают под требование «жилье только в рамках военной ипотеки» и могут получить квартиру по выслуге лет.
КС РФ вынес решение, опираясь на собственные правовые позиции в похожих ситуациях. Судьи, в частности, еще раз напомнили, что военнослужащие имеют повышенные обязанности по отношению к государству, которое, в свою очередь, предоставляет им необходимые социальные гарантии. Что касается ограничения, которое не позволяет семье военнослужащего получить жилье иным способом, кроме НИС, то оно направлено против злоупотреблений (исключает возможность получения жилья из нескольких источников). Однако ситуация, когда семья оказывается заложником этого правила, «не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и вытекающими из них критериями соразмерности (пропорциональности) допустимых ограничений прав и свобод».
— Указанное правовое регулирование нарушает также принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, — подчеркивается в решении КС, — который предполагает, что приобретенное гражданами на основе ранее действовавшего регулирования право будет уважаться властями и будет реализовано.
Дело Анатолия Удовиченко подлежит пересмотру. Кроме того, федеральному законодателю надлежит внести в Закон «О статусе военнослужащих» необходимые изменения. По логике вещей, если существует механизм снятия с очереди на жилье семей военнослужащих — участников НИС, то должен появиться и механизм отказа от военной ипотеки, если семья уже получила жилье от государства.
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