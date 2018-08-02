Ещё
Лебединая песня «Лебединого озера»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Лебединая песня «Лебединого озера» 

Единый реестр застройщиков 10 часов назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Многострадальный подмосковный ЖК достроен не будет: областное правительство и инвестор признали проект экономически непривлекательным. Пострадавшим дольщикам обещаны компенсационные выплаты. Фото: www.vk.com/club43602404 О нерентабельности проекта и выплате денежных компенсаций гражданам взамен недостроенных квартир было сообщено на встрече представителей областных и районных властей с участниками долевого строительства ЖК «Лебединое озеро» — долевого долгостроя в Солнечногорском районе Московской области, о проблемах которого неоднократно рассказывал портал ЕРЗ. Фото:insolnechnogorsk.ru Как уточняется на сайтах регионального правительства и администрации Солнечногорского района, во встрече с дольщиками проблемного долгостроя, которая прошла на днях в Солнечногорске (на фото), также приняли участие представители ГК «Гранель». Напомним, что именно эту компанию власти Подмосковья в конце 2017 года пригласили стать инвестором незавершенного ЖК. Присутствовал также внешний управляющий от застройщика УК «Премьер Девелопмент» (см. справку). Напомним, что эта дочерняя компании ГК Премьер в январе 2017 года была признана несостоятельной, в отношении нее было открыто конкурное производство, и сейчас она находится в стадии ликвидации. Фото: www.mskguru.ru Организаторы встречи напомнили присутствующим, что строительство ЖК «Лебединое Озеро» (проект на фото) началось в июне 2013 года. Ввести объект в эксплуатацию планировалось во втором квартале 2016 года. Но в январе 2014-го строительство было приостановлено из–за недостатка финансирования. Достройку жилого комплекса (один из корпусов — на фото ниже) сегодня, по мнению представителей областного строительного ведомства и инвестора, затрудняет так и не начавшееся возведение объектов социальной инфраструктуры (детский сад, школа, поликлиника и т.д.), а также запрет на изменение технико-экономических показателей проекта. Поэтому завершение ЖК «Лебединое озеро» является экономически непривлекательным. Фото: www.moigk.ru В итоге на уровне правительства Московской области принято решение обеспечить поэтапный возврат дольщикам проблемного жилкомплекса денежных средств в объеме до 700 млн руб. На эту сумму региональные власти предоставят преференции инвестору. Выплаты гражданам начнутся в октябре и продолжатся до конца 2019 года. В свою очередь дольщики, получив деньги, смогут купить жилье у ГК «Гранель». ЖК «Лебединое озеро» уже исключен из дорожной карты по решению проблем пострадавших дольщиков Московской области, опубликованной на сайте Минстроя РФ. СПРАВКА ЕРЗ: УК «Премьер Девелопмент» Показатели текущего жилищного строительства Объем остановленного строительства — 120 984 кв. м Объектов строительства — 12 (в ЖК «Лебединое озеро») Квартир в строительстве — 2 035 Фото: www.krasnogorsk-adm.ru
Единый реестр застройщиков: последние новости
Банки смогут предложить физлицам специальные накопительные вклады для покупки жилья Банк «Возрождение» подал иск к восьми юрлицам, связанным с Urban Group На распродаже в рамках «черной пятницы» куплено свыше 800 квартир и домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение