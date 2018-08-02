Лебединая песня «Лебединого озера» 

Многострадальный подмосковный ЖК достроен не будет: областное правительство и инвестор признали проект экономически непривлекательным. Пострадавшим дольщикам обещаны компенсационные выплаты. Фото: www.vk.com/club43602404 О нерентабельности проекта и выплате денежных компенсаций гражданам взамен недостроенных квартир было сообщено на встрече представителей областных и районных властей с участниками долевого строительства ЖК «Лебединое озеро» — долевого долгостроя в Солнечногорском районе Московской области, о проблемах которого неоднократно рассказывал портал ЕРЗ. Фото:insolnechnogorsk.ru Как уточняется на сайтах регионального правительства и администрации Солнечногорского района, во встрече с дольщиками проблемного долгостроя, которая прошла на днях в Солнечногорске (на фото), также приняли участие представители ГК «Гранель». Напомним, что именно эту компанию власти Подмосковья в конце 2017 года пригласили стать инвестором незавершенного ЖК. Присутствовал также внешний управляющий от застройщика УК «Премьер Девелопмент» (см. справку). Напомним, что эта дочерняя компании ГК Премьер в январе 2017 года была признана несостоятельной, в отношении нее было открыто конкурное производство, и сейчас она находится в стадии ликвидации. Фото: www.mskguru.ru Организаторы встречи напомнили присутствующим, что строительство ЖК «Лебединое Озеро» (проект на фото) началось в июне 2013 года. Ввести объект в эксплуатацию планировалось во втором квартале 2016 года. Но в январе 2014-го строительство было приостановлено из–за недостатка финансирования. Достройку жилого комплекса (один из корпусов — на фото ниже) сегодня, по мнению представителей областного строительного ведомства и инвестора, затрудняет так и не начавшееся возведение объектов социальной инфраструктуры (детский сад, школа, поликлиника и т.д.), а также запрет на изменение технико-экономических показателей проекта. Поэтому завершение ЖК «Лебединое озеро» является экономически непривлекательным. Фото: www.moigk.ru В итоге на уровне правительства Московской области принято решение обеспечить поэтапный возврат дольщикам проблемного жилкомплекса денежных средств в объеме до 700 млн руб. На эту сумму региональные власти предоставят преференции инвестору. Выплаты гражданам начнутся в октябре и продолжатся до конца 2019 года. В свою очередь дольщики, получив деньги, смогут купить жилье у ГК «Гранель». ЖК «Лебединое озеро» уже исключен из дорожной карты по решению проблем пострадавших дольщиков Московской области, опубликованной на сайте Минстроя РФ. СПРАВКА ЕРЗ: УК «Премьер Девелопмент» Показатели текущего жилищного строительства Объем остановленного строительства — 120 984 кв. м Объектов строительства — 12 (в ЖК «Лебединое озеро») Квартир в строительстве — 2 035 Фото: www.krasnogorsk-adm.ru