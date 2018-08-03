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Ради ипотеки россияне чаще берут кредиты. Чем им это грозит?
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Ради ипотеки россияне чаще берут кредиты. Чем им это грозит? 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Сегодня ипотечные условия стали более привлекательными, чем когда-либо. Россияне стали активнее брать кредиты на жилье, не всегда думая о последствиях. В будущем это может стать проблемой, пишет Lenta.ru.
Силу набирает новый тренд: люди берут потребительские кредиты, чтобы погасить первый взнос по ипотеке. Если во втором квартале 2017 года таких случаев было 1800, в третьем квартале — 2500, то в четвертом квартале уже 3200. В первом квартале 2018 года показатель вырос до 3400, а во втором — до 4400 эпизодов.
По словам генерального директора ГК «Атлант» Романа Лябихова, такое происходит, когда клиент приобретает новое жилье по большей части на средства, которые он планировал выручить от продажи старого. Обычно клиент закрывает потребительский кредит полностью спустя 3–6 месяцев после реализации своего старого жилья.
Использование клиентом кредитных карт и потребительских кредитов в других банках можно отследить через Бюро кредитных историй, но часто люди обходят эту систему. Сведения о новом кредите попадают в базу в течение недели: если заявить банку наличие определенного взноса, а потом взять кредит в другом банке, то они не узнают друг о друге. Однако тогда, вместо одного кредита, придется выплачивать сразу оба.
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