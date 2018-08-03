Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в I полугодии сократилась на 38%

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании «Полюс» по МСФО в первом полугодии сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 38,1% и составила 21,627 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка увеличилась на 9,5%, до 78,288 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности выросла на 13,65%, до 43,063 миллиарда рублей, валовая прибыль возросла на 15,6%, до 51,169 миллиарда рублей.