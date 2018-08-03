Великолукский банк поднялся на 20 строчек в рейтинге банков по величине активов 

«РИА Рейтинг» опубликовал рейтинг банков России по величине активов: в него вошли два банка из Великих Лук. АО «Великие Луки банк» (председатель совета директоров — директор Великолукского локомотиворемонтного завода Сергей Слесарев) в рейтинге поднялся на 382 строчку: на 1 апреля банк занимал 402 место. Активы банка на 1 июля составили 2 млрд рублей. Ещё один банк из Великих Лук — ПАО КБ «ВАКОБАНК» — переместился на 420 с 443 строчки рейтинга: активы банка на 1 июля составили 1 млрд 320 млн рублей. Лидером рейтинга стал Сбербанк: активы банка составили 26 трлн 106 млрд рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».