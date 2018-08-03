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На Выборгском шоссе снесут ТРК «Вираж»
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На Выборгском шоссе снесут ТРК «Вираж» 

АСН-Инфо 20 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Госстройнадзора о сносе незаконно построенного торгово-развлекательного комплекса на Выборгском шоссе.
На земельном участке по адресу Выборгское шоссе, 22, который принадлежит ООО «ФОРТ», без разрешения на строительство возведен торгово-развлекательный комплекс «Вираж» площадью 1834 кв. м. В июле этого года судами было удовлетворено четыре иска Госстройнадзора Санкт-Петербурга о сносе самовольных построек, два из которых касались демонтажа жилых домов.
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