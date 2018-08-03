Москва присоседилась к Пекину и Цюриху

Российская столица поднялась на 30 строчек в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, к июлю 2018-го заняв в нем 11 строчку. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в «Дом» в пятницу, 3 августа.

По данным аналитиков, за год стоимость дорогой недвижимости в Москве увеличилась почти на семь процентов. На соседних позициях оказались Пекин, где рост составил 7,3 процента, и Цюрих с 6,6 процента.

Первое место списка досталось китайскому Гуанчжоу — здесь элитное жилье за 12 месяцев прибавило в цене 12 процентов. Вторую строчку занял Сингапур (11,5 процента), третью — Мадрид (10,3 процента). В десятку городов мира с быстрорастущими ценами на жилье также попали Сан-Франциско, Токио, Эдинбург, Берлин, Кейптаун и Лос-Анджелес.

В аутсайдерах оказались Стокгольм, Ванкувер и Рим, где средняя стоимость дорогой недвижимости за год снизилась на 8, 6 и 4 процента соответственно. Сильное падение данного показателя также зафиксировано в Тайбэе, Стамбуле, Бангалоре и Лондоне (во всех — на уровне двух процентов).

В целом элитное жилье в крупнейших городах мира за год подорожало на 2,6 процента — это самый низкий годовой темп прироста цен, начиная с четвертого квартала 2012-го, отмечают в Knight Frank. «Снижение показателей индекса связано не с увеличением числа городов, где за год цены на элитную недвижимость упали, а с тем, что стоимость элитной недвижимости в городах, находящихся в топе рейтинга, росла медленнее», — поясняют эксперты.

Ранее стало известно, что в Москве порядка 50 процентов новых элитных квартир вообще не поступают в продажу — их реализовывают на теневом рынке. В совокупности с начала 2018-го в городе тайно продали около 550 дорогих лотов общей площадью 78 тысяч квадратных метров.