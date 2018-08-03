Поликлинику в Суворовском сдали в эксплуатацию

Новый микрорайон Ростова обзаводится социальной инфраструктурой. Новая поликлиника на Белоусова, 14 сдана в эксплуатацию. Осенью мэрия примет поликлинику на баланс. В медучреждении расположатся филиалы детской поликлиники № 18 и взрослой поликлиники № 41.

Это очень значимый объект для жителей микрорайона, ведь в суворовском живет очень много людей. Недавно здесь открылись два новых детских сада, скоро распахнет свои двери новая школа. Согласно договору между властями донской столицы и застройщиком, в микрорайоне появится еще одна поликлиника и детский сад.

В следующем году планируют начать строительство новой автодороги, которая соединит Суворовский с Северным жилым массивом. Четырехполосная автомагистраль поможет повысить транспортную доступность района и уменьшит плотность движения на близлежащих развязках. Длина дороги составит 3,3 километра, в планах продлить улицу орбитальную перехода Темерницкой балки до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую.