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Поликлинику в Суворовском сдали в эксплуатацию
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Поликлинику в Суворовском сдали в эксплуатацию 

Деловое сообщество 18 часов назад
Новый микрорайон Ростова обзаводится социальной инфраструктурой. Новая поликлиника на Белоусова, 14 сдана в эксплуатацию. Осенью мэрия примет поликлинику на баланс. В медучреждении расположатся филиалы детской поликлиники № 18 и взрослой поликлиники № 41.
Это очень значимый объект для жителей микрорайона, ведь в суворовском живет очень много людей. Недавно здесь открылись два новых детских сада, скоро распахнет свои двери новая школа. Согласно договору между властями донской столицы и застройщиком, в микрорайоне появится еще одна поликлиника и детский сад.
В следующем году планируют начать строительство новой автодороги, которая соединит Суворовский с Северным жилым массивом. Четырехполосная автомагистраль поможет повысить транспортную доступность района и уменьшит плотность движения на близлежащих развязках. Длина дороги составит 3,3 километра, в планах продлить улицу орбитальную перехода Темерницкой балки до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую.
Строительство ЖК «Суворовский» началось в 2011г. по заказу Минобороны РФ, большая часть жилья в жилом комплексе предназначена для военнослужащих и их семей. Конкурс на строительство выиграла кубанская группа ВКБ Виктора Бударина. В рамках проекта на участке 262 тыс. кв. м должно быть возведено 265 тыс. кв. м жилья общей стоимостью 7,6 млрд руб.
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