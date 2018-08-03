Решения инвестсовета Валерия Шанцева будут пересмотрены

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению врио губернатора Глеба Никитина в июле 2018 года, напомнили в пресс-службе главы региона. Совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Сергей Баринов отметил, что новый орган сконцентрируется на сокращении сроков предоставления участков, на более детальной юридической и финансовой проработке проектов.

— Мы подходим в новом формате к оценке заявок, — рассказал Сергей Баринов. — К сожалению, у целого ряда контрагентов нет средств на счетах, есть задолженности, убытки. В таком случае мы вынуждены будем отказывать в выделении участков.

Кстати, на первом заседании совета по земельным отношениям было рассмотрено 16 заявок на реализацию инвестпроектов в регионе, среди которых — 6 заявок на предоставление земельных участков. И только три из них были одобрены. В частности, речь идет о проектах строительства:

— диагностического центра в Дзержинске (ООО «Медицинский центр „Вавилон“, площадь участка — 500 кв м, срок реализации — 24 месяца, планируемый объем инвестиций — 12 млн рублей),

— комплекса по производству товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов в Дзержинске (ООО ПКФ „Химавангард“, 10 412 кв м, срок реализации — 45 месяцев, 44 млн рублей)

— цеха сборки узлов и агрегатов для автомобилей „Газель“ в Канавинском районе Нижнего Новгорода (ООО „Зори“, 931,5 кв м, 18 месяцев, 6,5 млн рублей).

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Баринов отметил, что планируется пересмотреть решения ранее действовавшего инвестсовета. Созданием этой структуры гордился прежний губернатор Валерий Шанцев , хотя все решения инвестиционного совета носили рекомендательный характер, а в некоторых случаях провоцировали скандалы и протесты местных жителей.

На сайте nn-invest.com сообщается, что с 2005 года состоялось более 190 заседаний инвестсовета, суммарный объем инвестиций по одобренным проектам составил почти 3 трлн 184 млрд рублей. Планируется создать более 261 тысяч новых рабочих мест. Нет точной информации, сколько из заявленных за 12 лет проектов было реализовано.