Теперь за долги могут отобрать даже единственное жилье

Принято считать, что как ни велики были бы долги, но уж из единственного дома должника выселить не могут.

Между тем число неоплаченных долгов растет настолько стремительно, что государство вынуждено сужать рамки дозволительного для должников, и дело постепенно дошло и до единственного жилья.

Отмечу, что под единственным жильем понимается жилое помещение, которое:

— во-первых, отвечает всем требованиям санитарно-технической безопасности и пригодно для проживания людей,

— и, во-вторых, является для должника и членов и его семьи единственным местом, которым они имеют право постоянно пользоваться.

На сегодняшний день есть три случая, когда должника могут законно ограничить в праве пользования единственным жильем и даже лишить его.

1. Арест единственного жилья за долги.

Несмотря на то, что в законе есть прямой запрет обращать взыскание на единственное жилье за долги, судебная практика в последнее время стала достаточно своеобразно толковать эту норму. Да, суды соглашаются с тем, что единственного жилья лишать за долги нельзя, но с рядом оговорок:

1) Арест единственного жилья в качестве обеспечительной меры для исполнения решения суда вполне укладывается в рамки закона.

Такой арест допускается, если должник не представит доказательств наличия у него другого имущества, которым можно погасить долг.

При этом должнику не запрещается, как и прежде, проживать в арестованном жилье, однако вводятся следующие ограничения на распоряжение им:

— нельзя сдать жилье в аренду, продать или подарить его кому-либо (в реестр недвижимости включается отметка о том, что жилье находится под арестом и никакие сделки с ним зарегистрировать не удастся),

— нельзя вселять в арестованное жилое помещение других лиц, а также ставить их на регистрационный учет по этому адресу.

Все ограничения снимаются только после того, как будет погашен долг.

2) Если у должника единственным жильем является частный дом на земельном участке, суды допускают возможность продажи части этого земельного участка за долги.

Обратить взыскание можно на ту часть участка, которая превышает минимально допустимый размер земли для проживания в соответствующем регионе.

Таким образом, единственный дом могут только арестовать, а вот излишки земли под ним — изъять и продать.

2. Продажа единственного жилья, которое находится под залогом.

Обращать взыскание на единственное жилье закон разрешает в одном случае — если оно служит в качестве обеспечения обязательства (в залоге или в ипотеке).

При этом нужно учитывать, что для изъятие единственного жилья должны быть соблюдены следующие условия:

— допущено существенное нарушение обеспеченного залогом обязательства (не могут забрать квартиру, когда выплата по кредиту просрочена меньше, чем на три месяца, или за задолженность, которая составляет меньше 5% от стоимости квартиры),

— вынесено решение суда об обращении взыскания на заложенное жилье, и оно вступило в законную силу,

— заложенное имущество реализуется путем продажи с публичных торгов, остаток вырученной суммы, который превышает долги, должен быть выплачен должнику.

Изъятие заложенного имущества допускается только при условии, что залог был оформлен надлежащим образом (соглашение о залоге/ипотеке, регистрация в Росреестре ).

Все иные «обещания» предоставить под обеспечение кредита свое жилье, сделанные как в письменной, так и в устной форме, юридической силы не имеют.

3. Долги по квартплате за муниципальное жилье.

Если наниматель жилья по договору социального найма больше полугода не вносит квартплату без уважительных причин, то его могут выселить в другое, неравноценное жилое помещение.

Для собственников долги по коммунальным платежам могут привести к лишению квартиры только в общем порядке исполнительного производства.