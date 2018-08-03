Ещё
Объем нового бизнеса «Европлана» за первое полугодие вырос на 20%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Объем нового бизнеса «Европлана» за первое полугодие вырос на 20% 

Банки.ру 14 часов назад
Объем нового бизнеса автолизинговой компании «Европлан» вырос на 20% за первое полугодие 2018 года, сообщается в пресс-релизе компании. Объем нового бизнеса — стоимость предметов лизинга, приобретенных для клиентов по новым сделкам, с НДС — составил 37,2 млрд рублей.
За период «Европлан» заключил более 15 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.
«Европлан» продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4 000 дилерскими центрами по всей стране. В рамках специальных программ клиенты «Европлана» приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях», — отмечается в сообщении.
Банки.ру: последние новости
Кемсоцинбанк повысил ставки и обновил условия по двум вкладам Почта Банк снизил ставку по кредиту наличными до 10,9% ВТБ выставляет на торги залоговое имущество со скидками до 70%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение