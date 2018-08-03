Объем нового бизнеса «Европлана» за первое полугодие вырос на 20%

Объем нового бизнеса автолизинговой компании «Европлан» вырос на 20% за первое полугодие 2018 года, сообщается в пресс-релизе компании. Объем нового бизнеса — стоимость предметов лизинга, приобретенных для клиентов по новым сделкам, с НДС — составил 37,2 млрд рублей.

За период «Европлан» заключил более 15 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.

«Европлан» продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4 000 дилерскими центрами по всей стране. В рамках специальных программ клиенты «Европлана» приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях», — отмечается в сообщении.