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Улично-дорожная сеть на ЗИЛе находится в высокой степени готовности
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Улично-дорожная сеть на ЗИЛе находится в высокой степени готовности 

РИА Недвижимость 13 часов назад
МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Объекты улично-дорожной сети на бывшей территории Завода имени Лихачева в Москве находятся высокой степени готовности, сообщил подрядчик строительства дорог на ЗИЛе «Мосинжпроект».
"Уже построен важнейший путепровод через МЦК длиной 537 метров, готов подземный пешеходный переход, построено три из 3,7 километра шестиполосной магистрали, которая свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК) и проспект Андропова", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Марса Газизуллина.
Ранее заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что запустить движение по дороге через ЗИЛ планируется уже в сентябре.
Сейчас «Мосинжпроект» строит внутриквартальные дороги жилого комплекса «Зиларт».
Кроме того, как отмечается в сообщении, компания построила и реконструировала на ЗИЛе 4,2 километра водопроводных сетей, 4,8 километра бытовой канализации, 18,4 километра ливневой канализации, 1,9 километра теплосетей и 43 километра электросетей.
Реорганизация промзоны ЗИЛ ведется с 2013 года. Она предполагает строительство на 400 гектарах городского района с жильем, рабочими местами и социальной инфраструктурой. Всего на ЗИЛе планируется строительство 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
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