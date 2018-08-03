Апартаменты Бондарчука в пяти минутах от Кремля обошлись ему в копеечку

Несмотря на постоянную занятость и плотный рабочий график Федор Бондарчук , в отличие от звезд отечественного кинематографа не торопится паковать чемоданы и не планирует отпуск на лазурном берегу. Режиссер решает вопрос с недвижимостью, проводить переговоры с риелторами в надежде приобрести жилье по выгодной цене.

По некоторой информации, бывший муж Светланы Бондарчук успел обзавестись семейным «гнездышком», купив апартаменты в пяти минутах ходьбы от Кремля. Благодаря удачному расположению нового жилья, режиссер сможет ежедневно любоваться видом из окна, встречая рассветы в компании любимой женщины.

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К слову, квадратный метр в доме подобного уровня стоит от 400 тысяч рублей до миллиона. По подсчетам экспертов, Бондарчук выложил за апартаменты около 90 миллионов рублей в зависимости от состояния приобретенной им квартиры, ремонта и убранства комнат.

Федор Бондарчук приготовил семейное «гнездышко» для Паулины Андреевой (Фото: Globallookpress.com)