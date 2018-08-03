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Минобороны России обеспечило жильем 170 тысяч семей военнослужащих
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Минобороны России обеспечило жильем 170 тысяч семей военнослужащих 

ТК «Звезда» 13 часов назад
В Екатеринбурге ключи от новой квартиры получил 35-ти тысячный новосел Центрального военного округа.
Квартирный вопрос в армии сейчас — один из приоритетов. За последние пять лет Минобороны обеспечило жильем около 170 тысяч семей военнослужащих. В Твери в торжественной церемонии поздравили новоселов — военных летчиков Тверского гарнизона. 250 новых служебных квартир обрели своих хозяев.
В Екатеринбурге ключи от новой квартиры получил 35-ти тысячный новосел Центрального военного округа. В семье майора Сергея Тусси уже есть двое детей и считанные дни остаются до появления третьего. К декабрю в округе построят и сдадут еще 10 новых домов. В Хабаровске молодые лейтенанты — выпускники военной академии имени Буденного даже не ожидали, что их жилищный вопрос решится так быстро и дистанционно. Кадровая служба заранее связалась с каждым, утрясла все бюрократические сложности и прямо в первый день на новом месте службы новобранцам можно было заселяться в новое отремонтированное жилье.
«Удивило, что квартиру дали сразу, со мной еще во время отпуска связались. Квартира еще и новая оказалась, то же это было очень приятно», — рассказал командир взвода связи 106-й бригды управления ВВО, лейтенант Никита Еремин.
В Восточном военном округе только с начала года квартиры получили три с половиной тысячи военнослужащих.
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