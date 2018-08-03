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ВТБ отказал «Сухому» в кредитной линии на 5 млрд рублей
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ВТБ отказал «Сухому» в кредитной линии на 5 млрд рублей 

News.ru 9 часов назад
Банк ВТБ отказал ПАО «Компания „Сухой“ в кредитной линии, сообщил финансовый директор компании Дмитрий Елисеев. По его словам, информация о заключении договора с ВТБ на сумму 5 млрд рублей не соответствует действительности из-за отказа банка в выдаче кредита.
Ранее на портале госзакупок была размещена документация об открытии ВТБ кредитной линии „Сухому“ с лимитом до 5 млрд рулей. Елисеев отметил, что размещённая на сайте публикация недействительна, сообщает »Интерфакс».
ПАО «Компания „Сухой“ (входит в ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“) проектирует и производит продукцию военного и (в меньшей степени) гражданского авиастроения. Согласно данным системы „СПАРК-Интерфакс“, в конце 2017 года объём долгосрочных заёмных средств „Сухого“ оценивался в 47 млрд рублей против 65,5 млрд рублей на конец 2016-го. При этом краткосрочные заёмные средства выросли: с 32,6 млрд рублей до 39,8 млрд рублей.
Как писал News.ru, глава ВТБ пообещал президенту России снизить ставки по ипотеке до 7-8%.
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