Правительство Москвы изменило постановление о предоставлении жилья многодетным

Правительство столицы внесло изменения в изданное 24 мая 2016 года постановление.

По новым правилам горожанам, которые имеют трех и более детей, при обращении в Департамент городского имущества с заявлением об улучшении условий проживания будет предоставляться дополнительная помощь.

Документ дополнили двумя пунктами и приложением.

— Предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им (гражданам) земельного участка в собственность бесплатно, — сказано в новом пункте документа.

Согласно постановлению, людям, имеющим трех или более детей, при необходимости улучшения условий проживания будет предоставляться компенсационная выплата. С помощью этих денег они смогут приобрести или построить жилые помещения.