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Правительство Москвы изменило постановление о предоставлении жилья многодетным
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Правительство Москвы изменило постановление о предоставлении жилья многодетным 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Правительство столицы внесло изменения в изданное 24 мая 2016 года постановление.
По новым правилам горожанам, которые имеют трех и более детей, при обращении в Департамент городского имущества с заявлением об улучшении условий проживания будет предоставляться дополнительная помощь.
Документ дополнили двумя пунктами и приложением.
— Предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им (гражданам) земельного участка в собственность бесплатно, — сказано в новом пункте документа.
Согласно постановлению, людям, имеющим трех или более детей, при необходимости улучшения условий проживания будет предоставляться компенсационная выплата. С помощью этих денег они смогут приобрести или построить жилые помещения.
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