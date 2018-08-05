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Льготную ипотеку теперь получают по новым правилам
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Льготную ипотеку теперь получают по новым правилам 

Inmyroom 14 часов назад
Фото: Inmyroom
Правительство утвердило льготную ипотеку для семей с четырьмя и более детьми, а также увеличило максимальную сумму кредита в рамках программы, пишет Lenta.ru.
В регионах многодетные семьи теперь могут рассчитывать на 6 миллионов вместо трех. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ­— на 12 миллионов рублей вместо восьми.
Поправки устраняют допущенную в законодательстве ошибку. Согласно предыдущей редакции, получить льготы по кредиту на жилье могла только семья, в которой родился второй или третий ребенок. На семьи с четвертым и последующими детьми льгота не распространялась. Об этом россияне сообщили президенту в ходе прямой линии.
Программу льготного ипотечного кредитования для семей со вторым и третьим ребенком запустили в 2018 года. В рамках программы ставка по кредиту уменьшается до 6%.
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