Льготную ипотеку теперь получают по новым правилам

Правительство утвердило льготную ипотеку для семей с четырьмя и более детьми, а также увеличило максимальную сумму кредита в рамках программы, пишет Lenta.ru

В регионах многодетные семьи теперь могут рассчитывать на 6 миллионов вместо трех. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ­— на 12 миллионов рублей вместо восьми.

Поправки устраняют допущенную в законодательстве ошибку. Согласно предыдущей редакции, получить льготы по кредиту на жилье могла только семья, в которой родился второй или третий ребенок. На семьи с четвертым и последующими детьми льгота не распространялась. Об этом россияне сообщили президенту в ходе прямой линии.

Программу льготного ипотечного кредитования для семей со вторым и третьим ребенком запустили в 2018 года. В рамках программы ставка по кредиту уменьшается до 6%.