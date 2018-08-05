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Все проблемные объекты в Дубне будут достроены
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Все проблемные объекты в Дубне будут достроены 

Вести Подмосковья 9 часов назад
Скоро начнут достраивать два дома на Большой Волге в Дубне, рассказал замглавы Дубны Никита Смирнов. Компания «Ривер-клаб» стала причиной неудобств как минимум 30 дольщиков, но теперь все будет в порядке — аварийное жилье будет выровнено с землей, а новое построено. То, что может быть восстановлено — восстановят.
Еще один проблемный объект Дубны — жилой комплекс «Европейский квартал». Пока не нашлось компании, которая бы взялась достроить брошенные здания, но это лишь дело времени — местная администрация планирует найти застройщика для окончания строительства в ближайшее время. Кстати, инвестор «Европейского квартала» — самый крупный должник по платежам за аренду земельных участков в Дубне.
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