Все проблемные объекты в Дубне будут достроены

Скоро начнут достраивать два дома на Большой Волге в Дубне, рассказал замглавы Дубны Никита Смирнов . Компания «Ривер-клаб» стала причиной неудобств как минимум 30 дольщиков, но теперь все будет в порядке — аварийное жилье будет выровнено с землей, а новое построено. То, что может быть восстановлено — восстановят.

Еще один проблемный объект Дубны — жилой комплекс «Европейский квартал». Пока не нашлось компании, которая бы взялась достроить брошенные здания, но это лишь дело времени — местная администрация планирует найти застройщика для окончания строительства в ближайшее время. Кстати, инвестор «Европейского квартала» — самый крупный должник по платежам за аренду земельных участков в Дубне.