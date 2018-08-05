Вторичное жилье можно купить на аукционе

В этом году Моссоцгарантия планирует реализовать 120 квартир, принадлежащих городу.

Популярность вторичной недвижимости в Москве растет, несмотря на высокую долю нового жилья. «Вторичку» можно купить не только у частных владельцев, но и у города.

— С начала года 474 человека заявили о желании приобрести на аукционах квартиры, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Моссоцгарантия», — сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политики Геннадий Дегтев

В среднем, по его словам, на одну квартиру, выставленную на торги, претендуют 5–6 человек, которые считают прямую покупку у города без посредников большим преимуществом.

Средняя стоимость квадратного метра таких квартир составляет 156,3 тысячи рублей, что на 15 процентов ниже средней стоимости на вторичном рынке Москвы.

Всего до конца этого года Моссоцгарантия планируется реализовать на торгах около 120 вторичных квартир.

Ознакомиться со списком недвижимости горожане могут на Инвестиционном портале Москвы.

Принять участие в аукционе может любой житель Москвы. Для оплаты можно воспользоваться ипотечным кредитом или материнским капиталом.

Ближайший аукцион пройдет 22 августа 2018 года. На него выставлено 18 квартир в разных округах Москвы стоимостью от 2,4 до 11,5 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 16 августа.

В большинстве развитых стран именно аукционы являются главным способом покупки недвижимости.

В нашей стране это сравнительно новый инструмент, пока еще не очень известный, но набирающий популярность.

В Москве торги на право заключения купли продажи, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Моссоцгарантия», проводятся Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

Так, по словам эксперта в сфере недвижимости Константина Барсукова , от участия в торгах граждан останавливает целый ряд сложностей.

— Аукционы не очень популярны, потому что в них очень сложно принять участие. Дело в процедурных сложностях — нужно получить электронно-цифровую подпись, зарегистрироваться на площадке, внести ав анс. Обычно люди не хотят лишний раз заморачиваться и усложнять себе жизнь, — считает Барсуков.

Он также напомнил, что участие в торгах не гарантирует стопроцентной победы в них. Кроме того, выгода в 15 процентов тоже никоим образом не гарантирована, ведь на аукционах, где много участников, конечная стоимость квартиры может быть выше стартовой.

— А еще квартиры, которые реализуют на торгах, так же, как и любые другие, нужно проверять на юридическую чистоту, чтобы избежать проблем в будущем. А это дополнительные траты, — сказал эксперт.

Барсуков отметил, что есть ряд нюансов, из-за которых аукционы по продаже недвижимости не очень популярны. Среди них — небольшой выбор самого жилья.

— Все-таки на торги выставляется не так много квартир. А по соседству существует свободный рынок недвижимости, тут больший выбор жилья, я могу выбрать квартиру под свой бюджет, в нужном мне месте, в нужном метраже и так далее. А на аукционах сколько нужно ждать момент, чтобы попалась подходящая под мои запросы квартира? — говорит Барсуков.

По его мнению, чтобы сделать такие торги более популярными, городу нужно пойти на ряд мер.

— Во-первых, нужно упростить процедуру вхождения в аукцион — отменить ЭЦП и дать возможность авторизации через портал госуслуг.

Важно уделить внимание рекламе, тогда аукционы будут привлекать больше людей, — сказал эксперт.

УЧАСТИЕ

Аукцион проходит на Единой электронной торговой площадке в интернете. Чтобы стать его участником, необходимо выполнить несколько простых шагов.

ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВУЮ ПОДПИСЬ (ЭЦП)

Она необходима для подтверждения личности человека, который хочет принять участие в торгах. ЭЦ выдается для участия в торгах Удостоверяющими центрами операторов электронной торговой площадки (со списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на сайте). Срок получения — от 1 до 7 дней.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Подробная инструкция на сайте roseltorg.ru. Срок регистрации — до 5 дней.

ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА

Для участия в аукционе необходимо внести задаток за каждый лот, который составляет 5 процентов от стартовой стоимости жилого помещения. Сделать это можно в личном кабинете пользователя на официальном сайте площадки.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

На сайте площадки также осуществляется подача заявки на участие в конкретном аукционе. При подаче заявки необходимо прикреплять заполненную заявку, а также копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ.