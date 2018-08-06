Медведев обсудит подготовку нацпроектов в сферах экологии и жилья

МОСКВА, 6 августа. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба правительства, на заседании будут обсуждаться «предложения по национальным проектам „Жилье и городская среда“ и „Экология“.

Правительство в соответствии с новым майским указом президента РФ Владимира Путина должно разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям (помимо жилья и экологии, это также здравоохранение, образование, демография, культура, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Готовые варианты нацпроектов должны быть внесены в правительство к 15 августа, а к 1 октября необходимо подготовить дорожные карты по их выполнению.

В июле кабинет министров утвердил состав проектных комитетов по конкретным нацпроектам. Так, председателем проектного комитета по национальному проекту „Жилье и городская среда“ стал Мутко, по национальному проекту „Экология“ — Гордеев.

Вопросы экологии

Нацпроект в сфере экологии призван решить к 2024 году такие задачи, как эффективное обращение с отходами производства и потребления (включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов), кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое, и создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

В рамках решения одной из этих задач — оздоровления Телецкого озера на Алтае — правительство в начале августа выделило более 100 млн рублей. Премьер-министр РФ тогда отметил, что „это лишь первый этап“ и предстоит еще много работы по оздоровлению озера.

Что касается борьбы с отходами, то, как заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, уже в текущем году на всей территории страны в рамках национального проекта по экологии будет введена информационная система оперативного выявления свалок. В свою очередь глава Минприроды сообщил, что к 2024 году в России запланированы ликвидация 191 полигона отходов и реабилитация соответствующих территорий.

Жилищный вопрос

Как ранее заявил глава Минстроя РФ, в национальном проекте в жилищной сфере предлагается сформировать четыре магистральных раздела: ипотека, жилье, создание комфортной городской среды и сокращение аварийного фонда. Среди показателей, заложенных в нацпроекте, Якушев выделил введение в строй 120 млн кв. метров жилья ежегодно, увеличение доступности ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%, а также изменение индекса качества городской среды.

К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90% мероприятий проекта по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды. К этому же времени предлагается обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья — создать постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда и уточнить параметры признания дома аварийным.

Президиум Совета

Совет при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года — приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ. Медведев регулярно собирает заседания этой структуры: на предыдущем таком совещании 23 июля обсуждалась разработка национальных проектов в сферах демографии и культуры, производительности труда и поддержки малого и среднего бизнеса.