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Московская элитная недвижимость дорожает
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Московская элитная недвижимость дорожает 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Однако элитка-то московская дорожает, причем конкретно. По данным исследования Prime Global Cities Index международной консалтинговой компании Knight Frank, за год — со II квартала прошлого года по II квартал нынешнего — в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье Москва поднялась аж на 30 позиций и заняла 11-ю строчку с положительной динамикой цен в 6,6%. Годом ранее российская столица располагалась на 41-м месте с отрицательной динамикой в минус 11,8%.
Кстати, питерский рынок хотя пока и не выбрался из отрицательной зоны, но тоже потихоньку восстанавливается: его прошлогодние почти минус 8% теперь трансформировались всего в минус 0,7%, так что с 40-й строчки рейтинга Петербург поднялся на 34-ю.
Вообще, в нынешнем рейтинге только три города показали двузначную динамику изменения цен на элитное жилье. В лидерах (+11,9) Гуанчжоу — дитя китайского экономического бума, ныне самый богатый город материкового Китая по уровню ВВП на душу населения. На втором месте Сингапур (+11,5) — и снова ничего удивительного: компания Economist Intelligence Unit пятый год подряд признает Сингапур самым дорогим городом мира.
А вот третье место с показателем +10,3% вдруг занял Мадрид. Кроме него, в списке мировых лидеров еще только два «европейца» — Эдинбург и Берлин. Остальные члены золотой десятки — Сан-Франциско, Токио, Кейптаун, Лос-Анджелес и Пекин.
И 11-я — Москва, где, по подсчетам компании Knight Frank, в первом полугодии этого года элитных сделок было почти на треть больше, чем за первые шесть месяцев года прошлого. Другие эксперты эти выводы подтверждают: так, по данным компании Savils в России, +52% — это прирост числа сделок летом 2018 года по сравнению с прошлым летним сезоном.
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