Квартиры в новостройках становятся дороже «вторички»

Цены в новостройках поползли вверх в этом году еще до 1 июля. Эксперты N1.ru отметили, что недостроенные квартиры в Новосибирске оказались дороже готового жилья: цены на квартиры в домах, которые планируют сдать только в 2019 и 2020 годах, оказались на 10% выше уже построенного жилья. По мнению экспертов, строительная отрасль еще в начале 2018 года решила заранее подстраховаться — на пороге изменений в законе о долевом строительстве, согласно которым будет отменена существующая схема финансирования жилья дольщиками.

Цены на рынке сейчас таковы, что выгоднее купить готовую квартиру в недавно сданном доме — зачастую это обойдется дешевле, чем инвестиция в новостройку. А риски, типичные для покупки жилья в строящихся домах, в этом случае отсутствуют.

Напомним, что с 1 июля 2018 года прямая продажа жилья в строящихся (т. е. не принятых госкомиссией) домах запрещена. Застройщики теперь должны использовать схему банковского сопровождения (или счета эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019).

«Подобная тенденция характерна в целом для РФ, а не только для Новосибирской области: к примеру, по данным официальной статистики, средняя цена

1 кв. м общей площади квартир на рынке первичного жилья составляла 54,5 тыс. руб., а на вторичном — 49,7 тыс. рублей, — пояснил корреспонденту VN.ru аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . — Стоимость первичной недвижимости опережает стоимость вторичной соответствующего класса — на завершающей стадии строительства дома, когда выполняется внутренняя отделка. Ранее, до 2016 года, «вторичка» стоила дороже «первички» из-за более высоких рисков покупателя, малой распространенности отделки и плохо развитой придомовой территории в новостройках».

Участники строительного рынка предполагают, что цены на квартиры в новостройках к концу 2018 года еще вырастут.

«Изменения в законе о долевом строительстве объективно повлияют на цену квадратного метра, — сказал, отвечая на вопрос корреспондента VN.ru, директор по развитию ГК «Стрижи» Михаил Шашков . — По самым оптимистичным прогнозам, цена квадратного метра увеличится в ближайшее время на 10-12%. И, соответственно, нести это бремя будет не застройщик, по понятным причинам, а конечный потребитель. Впрочем, делать объективные прогнозы рано, надо поработать по этому закону полгода — год. Но сейчас очевидно — цена квадратного метра пойдет вверх».

Исполнительный директор строительной фирмы «Проспект» Владимир Монагаров предполагает — стоимость квадратного метра в новостройках вырастет на 20%: «Но это еще не все удорожание, потому что сегодня есть другие вещи, которые приведут к удорожанию: инфляция, подорожание материалов, таких как металлы, кабельная продукция, цемент. При материалоемкости всего строительства это также дает большой процент. Уже сегодня строитель настолько поджат себестоимостью, что остается опасная дельта, которая трудно просчитывается».

По данным Росреестра, в 2017 году около 80% возводимого в России жилья финансировалось за счет средств дольщиков.

Эксперты рынка уверены, что новые финансовые ресурсы, взамен денег дольщиков, застройщики будут изыскивать за счет покупателей квартир в строящихся сейчас домах.