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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за I полугодие выросла в 4,1 раза
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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за I полугодие выросла в 4,1 раза 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Российская Газета
"Роснефть" увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности в 4,1 раза, до 309 млрд рублей. Таких результатов удалось достичь из-за переоценки стоимости "Башнефти", сообщила компания во вторник.
"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), по итогам полугодия составила 309 млрд рублей, увеличившись в 4,1 раза год к году (в долларах — $5,1 млрд при росте в 3,9 раза)", — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Компания отмечает, что пересмотрела данные промежуточного консолидированного отчета о прибылях и убытках за три и шесть месяцев из-за финализации распределения стоимости приобретения 57,66% акций «Башнефти» в третьем квартале 2017 года.
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