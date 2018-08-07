Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум

Стоимость акций "Роснефти" на открытии торгов обновила исторический максимум, свидетельствуют биржевые данные.

Максимальная стоимость акций компании в ходе торгов достигла 426 рублей за бумагу.

Таким образом, акции «Роснефти» обновили исторический максимум, который был установлен в ходе торгов 3 января 2017 года и составил 425,7 рубля за бумагу, напоминает RNS.

Ранее компания опубликовала отчет по МСФО по результатам I полугодия. Чистая прибыль «Роснефти» за отчетный период выросла в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 309 млрд рублей.