Помещения в «Доме дешевых квартир им. императора Николая II» в Москве выставлены на торги

Помещения, находящиеся в объекте культурного наследия XIX века «Дом дешевых квартир им. императора Николая II » выставлены на торги по продаже. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

«Город выставил на аукцион по продаже нежилые помещения в особняке XIX века «Дом дешевых квартир им. императора Николая II», официальное название «Ансамбль Мариинского приюта Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами, конца XIX — начала XX вв., дом дешевых квартир им. императора Николая II». Особняк является выявленным объектом культурного наследия, был построен в 1896 г. архитектором И. Машковым, перестроен около 1910 г. архитектором Н. Курдюковым. Объект размещен по адресу: Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помещения занимают подвал, первый, второй и третий этажи здания и имеют общую площадь — 336,2 кв. м.

«Покупатели смогут приобрести объект на аукционе с условием дальнейшего проведения в нем реставрационных работ и выполнения всех требований договора», — добавили в ведомстве.

Начальная цена продажи объекта — 34 млн 770 тыс. руб.

Заявочная кампания проводится до 11 сентября. Торги состоятся 19 сентября 2018 г.