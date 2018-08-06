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Жителям «Новой жизни» в Белгороде сократят расходы на содержание жилья
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Жителям «Новой жизни» в Белгороде сократят расходы на содержание жилья 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Белгородцы, живущие в микрорайоне «Новая жизнь», будут меньше платить за содержание жилья.
Огромные цифры в их платежках образовались из-за не слишком большого количества жителей микрорайона — огромная сумма расходов на содержание жилья делилась между ними. Белгородский губернатор Евгений Савченко поручил создать управляющую компанию, которая установит тариф не больше 20 рублей за квадратный метр, сообщили в департаменте строительства и транспорта области. Таким образом, жильцы будут платить меньше, а оставшиеся расходы должен взять на себя оператор «Новой жизни».
Когда количество собственников жилья в микрорайоне увеличится, расходы на его содержание вновь разделят между ними, но сумма в платежке должна стать в разы меньше.
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