Жителям «Новой жизни» в Белгороде сократят расходы на содержание жилья

Белгородцы, живущие в микрорайоне «Новая жизнь», будут меньше платить за содержание жилья.

Огромные цифры в их платежках образовались из-за не слишком большого количества жителей микрорайона — огромная сумма расходов на содержание жилья делилась между ними. Белгородский губернатор Евгений Савченко поручил создать управляющую компанию, которая установит тариф не больше 20 рублей за квадратный метр, сообщили в департаменте строительства и транспорта области. Таким образом, жильцы будут платить меньше, а оставшиеся расходы должен взять на себя оператор «Новой жизни».

Когда количество собственников жилья в микрорайоне увеличится, расходы на его содержание вновь разделят между ними, но сумма в платежке должна стать в разы меньше.