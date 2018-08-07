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Банк «Иваново» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Иваново» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 6 часов назад
«Стабильный» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) размещается под 4—4,5% годовых (ранее — под 4,75—5,25%), а «Пенсионный капитал» (от 1 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) — под 5—5,5% годовых (до этого — под 5,75—6,25%).
«Почетный клиент» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) можно оформить под 5—5,5% годовых (ранее — 5,75—6,25%).
По вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Процентная ставка по «Пенсионному» (от 100 рублей на один год) составляет 5% годовых (вместо 6%). Проценты ежеквартально капитализируются и могут быть выплачены.
Все вклады можно пополнять.
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