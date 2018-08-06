Игорь Албин: «Взять эту планку реально, но только при конструктивном взаимодействии»

Ежегодный ввод жилья для Петербурга должен вырасти к 2024 году примерно до 4,5 млн кв. м. В преддверии Дня строителя вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал «Строительному Еженедельнику» о том, как и при каких условиях стройкомплекс города дорастет до этих показателей.

— Игорь Николаевич, ЧМ-2018 успешно завершен, его организация и проведение получили самые высокие оценки. Что, на Ваш взгляд, стало главным результатом проведения ЧМ для нашего города? Какой вклад в подготовку ЧМ внесли петербургские строители?

— Чемпионат мира действительно прошел на самом высоком уровне: президент FIFA Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим чемпионатом в истории. Болельщики, спортсмены, тренеры оставили массу положительных отзывов о турнире. The Independent признала Санкт-Петербург лучшим из 11 городов-организаторов чемпионата. Даны самые высокие оценки проделанной работе. Получился настоящий спортивный праздник, яркий, незабываемый.

Чтобы это случилось, конечно, пришлось потрудиться строителям, правоохранителям, управленцам спортивной сферы, волонтерам, прессе, людям многих профессий. Вклад проектировщиков, изыскателей, строителей, дорожников, метростроителей трудно переоценить. Только в новые объекты транспортной инфраструктуры Петербурга вложено около 80 млрд рублей. У города появились два новых моста (Яхтенный и Бетанкура), прошла масштабная реконструкция Тучкова моста, построена новая развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом — по сути, парадный въезд с юга, улучшивший доступность аэропорта и Морского порта. После пятилетнего перерыва в Петербурге открылись новые станции метрополитена — «Новокрестовская» и «Беговая», которые рассчитаны на увеличенный пассажиропоток и смогут обслуживать более 760 тыс. пассажиров в сутки.

Мы смогли прервать эпопею затягивания строительства «Зенит-Арены» и, сменив подрядчика, достроили многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс на Крестовском острове. На завершающем этапе мобилизации строи­тельства здесь были задействованы 64 организации. Это уникальный объект, оснащенный раздвижной крышей, выкатным полем и другими современными инженерными решениями, которые делают нашу арену одной из самых высокотехнологичных в мире и очень удобной для посетителей. Это самый северный стадион планеты, оснащенный такими технологическими новациями. Он был главной ареной Кубка конфедераций и принял семь матчей ЧМ-2018.

В Санкт-Петербурге в среднем на матч приходило 64 тыс. болельщиков — и поэтому он занял первое место по числу зрителей матчей ЧМ-2018, опередив Москву (62,6 тыс.), Сочи (44 тыс.) и Нижний Новгород (42,7 тыс.).

За Санкт-Петербургом давно закрепились звания: культурная столица России, Северная Пальмира, русское «окно в Европу», столица русского рока. А сегодня наш город стал еще и одной из футбольных столиц. Чемпионат добавил еще одну «имиджевую жемчужину» в ожерелье славы нашего города, сделал его еще более привлекательным для туристов.

— Какова дальнейшая судьба объектов наследия ЧМ? Есть ли уже в планах подготовка к следующим крупным мероприятиям?

Правительство Санкт-Петербурга и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение о передаче стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в управление футбольному клубу. Он получил право использовать эту арену для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет. В ходе эксплуатации клуб обязуется осуществлять техническое обслуживание и модернизацию объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы. На него возложена обязанность оборудовать места общественного питания, модернизировать инженерные системы футбольного поля, закупить технику для обслуживания стадиона. До 2023 года «Зенит» планирует вложить в стадион не менее 500 млн рублей.

Переезд на новый стадион уже обеспечил нашему футбольному клубу рекорд по посещаемости матчей: в среднем она превышала 44 тыс. человек, «Зенит» стал самым посещаемым клубом в истории нашей страны. Доход от стадиона, о котором официально заявил менедж­мент «Зенита», составил около 1 млрд рублей, то есть с учетом эксплуатационных расходов и доходности мы имеем абсолютно рентабельный проект!

Транспортные объекты, которые построены в преддверии ЧМ, стали частью транспортной системы города и эксплуатируются с полной проектной нагрузкой. Тренировочные площадки в Павловске, Зеленогорске и Ломоносове переданы районным детско-юношеским спортивным школам, а площадка на проспекте Металлистов будет базовой для детской школы «Зенита».

Впереди у нас Чемпионат Европы по футболу UEFA Euro 2020, в рамках которого Петербург — единственный из городов России — примет три матча группового турнира и 1/4 финала. Мы уже работаем со специалистами UEFA, они изучают опыт Кубка конфедераций и ЧМ-2018, уточняют свои требования по временной инфраструктуре и организации матчей.

— О ситуации в строительном комплексе города. Какие проблемы в целом стоят перед ним сегодня и можно ли рассчитывать на стабильность в отрасли?

— В преддверии профессионального праздника строителей хочется отодвинуть проблемы на второй план. Они, разу­меется, есть — это несовершенство нормативно-технического регулирования и сметного дела, несоответствие динамики девелоперских проектов темпам создания объектов социальной инфраструктуры, что вызывает социальное напряжение в районах новостроек, нерешенность вопросов транспортной доступности многих жилых кварталов и другие. Однако, несмотря на проблемы, строи­тельный комплекс Санкт-Петербурга демонстрирует хорошие показатели. Мы с удовольствием отмечали это по итогам 2017 года, который стал рекордным по объемам жилищного строительства для Северной столицы, на территории Петербурга было введено 3,5 млн кв. м жилья (69 508 квартир) — самый большой показатель за новейшую историю нашего города. Петербург вошел в тройку регионов — лидеров жилищного строительства в Российской Федерации, уступив лишь Московской области и Краснодарскому краю.

В первом полугодии 2018 года в Петербурге сдано 961,3 тыс. кв. м жилья, это 679 домов на 18 500 квартир. Имеется значительный потенциал для строительства жилья в период 2019–2024 гг. со вводом не менее 3,5 млн кв. м ежегодно.

— Президент РФ В. В. Путин в «майском указе» № 204 поручил строить 120 млн кв. м в год. Насколько придется «подрасти» Петербургу в соответствии с текущими показателями? При каких условиях, на Ваш взгляд, достижение таких показателей для региона осуществимо?

— Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» конкретизирует и дополняет положения, озвученные в мартовском Послании Президента РФ Федеральному Собранию. Ежегодный ввод жилья для Петербурга должен к 2024 году вырасти примерно до 4,5 млн кв. м. Одновременно должен повышаться уровень комфорта жизни наших граждан, качество городской среды. Это затрагивает вопросы градостроительной политики, комплексное развитие территорий, использование современных технологий в строительстве, в том числе «зеленое строительство».

Для решения этих задач необходимо обеспечить доступность кредитных ресурсов для бизнеса и ипотечных кредитов для граждан, повышать покупательную способность домашних хозяйств, ликвидировать административные барьеры на пути реализации девелоперских проектов, обес­печить оперативное, грамотное решение вопросов технологического присоединения новых объектов к инженерным коммуникациям. В целом — оптимизировать расходы в отрасли и сосредоточиться на проектах, которые соответствуют логике градостроительного развития города, его Генеральному плану.

4,5 млн кв. м — это серьезный вызов для строительного комплекса и управленцев отрасли. Взять такую планку реально, но только при конструктивном взаимодействии, соработничестве строителей и управленцев. Нам не нужен вал любой ценой, неслучайно я напомнил об установках на качество городской среды, которые есть в 204-м указе. Жилье должно быть современным и комфортным.

— Насколько активно сейчас застройщики получают разрешения на строительство?

— В заделе со сроками ввода в текущем году — 3,737 млн кв. м жилых новостроек. Выданы разрешения на строительство 1190 домов общей площадью 20,7 млн кв. м (на 454 322 квартиры), которые должны быть построены за ближайшие 7 лет.

В 2017 году застройщики подали 122 проектных декларации на проверку соответствия требованиям 214-ФЗ, а в первом полугодии 2018 года эта цифра практически удвоилась — 222 декларации.

— В разгар футбольных баталий был принят закон об отмене долевой схемы финансирования строек. Насколько эффективной для решения проблем обманутых дольщиков будет эта мера? Как нововведения, на Ваш взгляд, структурно и качественно отразятся на рынке новостроек?

— Новации, которые предлагались в Закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», мы стали заблаговременно обсуждать на площадке рабочей группы по строительству при городском Штабе по улучшению условий ведения бизнеса. По итогам были подготовлены законодательные инициативы Санкт-Петербурга, которые в феврале были направлены в адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко для внесения на рассмотрение в Государственную Думу . Многие субъекты Федерации поддержали наши инициативы.

В целом, мы держим в голове тезис мартовского Послания Президента: «От долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане». Важно найти взаимоприемлемый путь: и защитить граждан, и в то же время не обрушить рынок жилищного строительства законодательными новациями.

В итоге принятая Госдумой в третьем чтении новая редакция 214-ФЗ содержит целый ряд предложений Петербурга, которые снижают риски как инвесторов, так и дольщиков при переходе отрасли к проектному финансированию. Смягчена позиция законодателя в отношении принципа «один застройщик — одно разрешение на строительство», что позволяет инвестору строить социальные и инфраструктурные объекты по нескольким разрешениям на строительство в пределах утвержденного проекта планировки территории (ППТ) или выданного градплана земельного участка. Застройщику позволено получать финансирование от головного предприятия, чего не допускала изначальная редакция. Дана возможность исполнения застройщиками гарантийных обязательств по ранее построенным объектам.

При таком подходе, считаю, удастся избежать обострения на рынке жилищного строительства, переход к проект­ному финансированию будет более плавным.

— Как сейчас обстоят дела в Петербурге с проблемными объектами долевого строительства? По каким случаям в последнее время удалось достичь прогресса? Какие пути решения этой проблемы Вы видите в дальнейшем?

— Сейчас в списке проблемных объектов жилищного строительства на территории Санкт-Петербурга остаются 36 жилых домов общей жилой площадью 505,5 тыс. кв. м. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 30 домов из числа проблемных и находящихся на особом контроле — общей жилой площадью 474 тыс. кв. м, на 10 158 квартир.

С начала года удалось ввести три многоквартирных жилых комплекса «Новая Каменка». Это 64,9 тыс. кв. м, 1198 квартир. В ближайшее время вводим два корпуса ЖК «Ленинский парк», многоквартирный дом в Пушкине — «Пушкин Хаус» и многоэтажку на Вишерской улице, 65, в Шушарах. Дольщики получают свое долгожданное жилье, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Остановить процесс появления новых обманутых дольщиков можно только путем усовершенствования законодательства и ужесточения правоприменительной практики. Других путей здесь нет. Большие деньги, которые попадают к застройщикам от граждан, — это большое искушение, с которым не все справляются, с одной стороны, а с другой, — не все способны правильно просчитать экономику проекта. Но чья-то экономическая безграмотность не может и не должна оборачиваться испытаниями для людей, доверивших свои сбережения строительным компаниям. Мы рассчитываем, что новая редакция 214-го закона поможет нормализовать рынок жилищного строи­тельства. Если в процессе применения законодательных новаций возникнут какие-то проблемы, мы готовы их обсуждать с профессиональным сообществом и общественниками, вплоть до инициирования новых поправок в законодательство.

Дорогие друзья! Уважаемые работники строительного комплекса

Санкт-Петербурга и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия строителя — одна из самых мирных, ответственных и уважаемых. Благодаря вашему неутомимому, добросовестному труду наш город растет и развивается, подтверждая статус одного из самых привлекательных и удобных для жизни мегаполисов мира.

Ежегодный объем жилищного строительства в Санкт-Петербурге превышает 3 млн кв. м, а в минувшем 2017 году мы вышли на уровень 3,5 млн кв. м жилья, что выше годового плана на 17% и является абсолютным рекордом за новейшую историю нашего города. В перспективе нам предстоит строить еще больше, вплоть до 4,5 млн кв. м к 2024 году, чтобы достичь целевых показателей, обозначенных в Указе Президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Темпы жилищного строительства необходимо синхронизировать со сроками возведения объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник. В настоящее время в завершающей стадии находятся 24 бюджетные стройки, помимо этого в рамках подписанных городом соглашений с инвесторами на внебюджетные средства возводятся 23 объекта социальной инфраструктуры.

Особое внимание сегодня уделяется комфортности городской среды, развитию общественных пространств, транспортной доступности новостроек, зеленому строительству как первооснове устойчивого развития города и его территорий. В этих вопросах Санкт-Петербург является признанным лидером, отмеченным урбанистами всего мира.

Уверен, в ближайшие годы петербургские строители сохранят высокую динамику развития отрасли, создавая своим трудом условия для комфортной и благоустроенной жизни петербуржцев.

Желаю всем работникам строительного комплекса Северной столицы крепкого здоровья, мирного неба, отличного настроения. Пусть стройки ХХI века добавят красоты и величия нашему городу. Новых побед и достижений во благо Петербурга, во славу России!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга И. Н. Албин