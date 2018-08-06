В Ленинградской области намерены ввести льготы для восстанавливающих памятники компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. / ТАСС /. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разработать налоговые льготы для компаний, которые займутся восстановлением объектов культурного наследия в регионе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Нам необходимо стимулировать частных собственников зданий — объектов культурного наследия к проведению реставрационных работ. Для этого в региональном законодательстве предусмотрим возможность предоставления налоговых льгот на имущество и землю для тех компаний, которые будут вкладываться в восстановление объектов старины", — цитирует пресс-служба предложение Дрозденко. Размер возможных налоговых льгот пока не уточняется.

Два года назад губернатор инициировал программу приватизации региональных памятников «за 1 рубль» с целью их восстановления и использования под цели культуры и туризма. В реставрации нуждаются около 300 объектов региона — это преимущественно старинные усадебные дома, расположенные в Гатчинском, Ломоносовском, Лужском и Волосовском районах. О старте конкретных проектов в рамках данной программы власти пока не заявляли.

Ранее уже несколько регионов приступили к реализации программ по передаче объектов культурного наследия собственникам. В Москве программа «Памятник за рубль», по которой инвестор получает здание в аренду по символической цене 1 рубль за квадратный метр с условием реставрации объекта, реализуется с 2012 года. На ряде объектов реставрационные работы уже завершены. В Санкт-Петербурге в июле этого года были определены первые шесть объектов культурного наследия, которые будут выставлены на торги в рамках программы «Аренда памятника за рубль» в конце текущего года.