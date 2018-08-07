В РФ могут ввести госрегулирование цен на бензин

Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить в стране государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин, сообщает во вторник Газета.ru

«С начала 2019 года предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению предельной цены на топливо», — говорится в сообщении.

В тексте документа отмечается, что это поможет защитить потребителей от сильных колебаний цен и избежать резкого роста расходов населения на бензин.

Рост цен на бензин в России пришелся на апрель-май 2018 года. Так, за январь-май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.