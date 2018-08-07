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В РФ могут ввести госрегулирование цен на бензин
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В РФ могут ввести госрегулирование цен на бензин 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить в стране государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин, сообщает во вторник Газета.ru.
«С начала 2019 года предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению предельной цены на топливо», — говорится в сообщении.
В тексте документа отмечается, что это поможет защитить потребителей от сильных колебаний цен и избежать резкого роста расходов населения на бензин.
Рост цен на бензин в России пришелся на апрель-май 2018 года. Так, за январь-май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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