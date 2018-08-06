Медведев призвал сделать ипотеку в России еще доступнее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ипотеку в стране нужно сделать еще доступнее. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит как минимум добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее", — сказал Медведев.

Он также отметил, что ведущую роль в развитии рынка ипотечных ценных бумаг должен играть Банк России

Ранее сообщалось, что количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев текущего года выросло на 60% в количественном выражении.