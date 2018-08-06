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Медведев призвал сделать ипотеку в России еще доступнее
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Медведев призвал сделать ипотеку в России еще доступнее 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ипотеку в стране нужно сделать еще доступнее. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит как минимум добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее", — сказал Медведев.
Он также отметил, что ведущую роль в развитии рынка ипотечных ценных бумаг должен играть Банк России.
Ранее сообщалось, что количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев текущего года выросло на 60% в количественном выражении.
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