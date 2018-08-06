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Ипотеку в России хотят сделать еще доступнее
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Ипотеку в России хотят сделать еще доступнее 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава правительства России Дмитрий Медведев видит возможность сделать ипотеку еще доступнее. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам премьера, необходимо добиваться снижения ипотечных ставок и использовать ипотечные облигации.
«Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос», — отметил Дмитрий, указав на потребность дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам и развитие рынка ипотечных ценных бумаг. «Понятно, что здесь одну из ведущих ролей должен играть Банк России», — резюмировал глава правительства.
Напомним, что почти 15 тысяч ипотечных кредитов выдано в Нижегородской области в первом полугодии 2018 года. Согласно информации управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, только в июне нижегородцы получили 2533 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 4,6 млрд рублей 2018 года. Это на 31% выше уровня июня 2017 года.
Также сообщалось, что рынок ипотеки в Нижегородской области поделен. По мнению управляющего «Приволжского» филиала банка «Открытие» Владимира Рогозина, ипотека будет одним из драйверов развития банка в ближайшей перспективе.
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