Ипотеку в России хотят сделать еще доступнее

По словам премьера, необходимо добиваться снижения ипотечных ставок и использовать ипотечные облигации.

«Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос», — отметил Дмитрий, указав на потребность дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам и развитие рынка ипотечных ценных бумаг. «Понятно, что здесь одну из ведущих ролей должен играть Банк России », — резюмировал глава правительства.

Напомним, что почти 15 тысяч ипотечных кредитов выдано в Нижегородской области в первом полугодии 2018 года. Согласно информации управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, только в июне нижегородцы получили 2533 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 4,6 млрд рублей 2018 года. Это на 31% выше уровня июня 2017 года.