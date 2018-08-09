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Николай Панков: Инвестору должно быть выгодно взяться за объект
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Николай Панков: Инвестору должно быть выгодно взяться за объект 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня в министерстве строительства Саратовской области чиновники и депутаты встретились с дольщиками ЖСК «Рубин», специалистами министерства и города. Депутат Госдумы Николай Панков, присутствовавший на встрече, отметил, что обсуждение было плодотворным, обсудили все проблемы по объекту.
—Это повышение инвестиционной привлекательности, межевание участка. Вариантов несколько. Предложили достроить по программе расселения аварийного жилья, запроектировав квартиры, подходящие по метражу, — написал в своем «ТамТам»-канале депутат и подчеркнул, что инвестора нужно тоже заинтересовать. В частности, придать дому хороший компенсационный участок, чтобы инвестору было выгодно взяться за объект.
— Есть и юридический вопрос — как оформлять квартиры, приобретенные на детей, на материнский капитал. По этому вопросу надо собираться отдельно, искать правовой механизм, — уверен Панков.
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