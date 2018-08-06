Власти помогают решить проблемы дольщиков

В понедельник, 6 августа, начался новый этап в скандальной истории с банкротством Urban Group, чьи жилые комплексы в Подмосковье пустуют из-за долга компании в 80 миллиардов рублей.

Компания «Дом.рф» (создана по решению правительства РФ в 1997 году) и один из российских банков запустили программу рефинансирования ипотечных кредитов для дольщиков Urban Group. Ставки начинаются от 8,75 процента годовых и зависят от соотношения суммы кредита и стоимости предмета залога. Сумма кредита составляет до 85 процентов стоимости предмета залога — от 500 тысяч до 20 миллионов рублей. Их выдают на срок от трех до 30 лет. Проблемны все шесть жилых комплексов (ЖК) застройщика — «Солнечная система», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лайково» и «Лесобережный». Сайт самой компании безмятежен: самые «горячие новости» датированы июнем и не содержат даже намека на трудности застройщика. А проблемные ЖК поданы как «уникальный город у воды» или «светский пригород с площадью и фонтанами». Договоры долевого участия в строительстве этих комплексов подписали многие москвичи, но связи с компанией у них уже нет: ее единственный телефонный номер, указанный на сайте, больше не обслуживается.

Дольщикам предстоит еще немало испытаний. Urban Group имеет обязательства перед почти 20 тысячами клиентов примерно на 80 миллиардов рублей. Понятно, что сейчас эти люди настроены агрессивно и недоверчиво.

— Я приобрела квартиры дочери и своей сестре, заплатив в общей сложности пять миллионов рублей. Взяла ипотеку на 15 лет, — рассказала «ВМ» москвичка Наталья Ракчеева, дольщик ЖК «Лесобережный» в подмосковном Красногорске. — С октября 2012 года застройщики не страхуют свои строительные объекты. Покупателям предлагали застраховать квартиры в дружественной застройщику компании. Но после банкротства Urban Group наша страховая тоже стала банкротом.

По словам обманутой дольщицы, которые подтверждаются документами, она приезжала в администрацию Красногорского района. Там предложили… помощь в написании обращения в страховую компанию.

Дольщик ЖК «Лесобережный» Кирилл Колгушкин тоже из Москвы. Он вспоминает, как в апреле 2018 года крупнейший банк России награждал Urban Group знаком «Платиновый партнер», а в начале мая приостановил выдачу ипотеки ее клиентам. Росреестр перестал регистрировать новые договоры.

— Сейчас заявили, что новый застройщик готов возобновить строительство двух домов из четырех, но при этом изменят их проекты. То есть мы заплатили за то, что в итоге не будет построено, — говорит Кирилл.

Теперь в помощь дольщикам есть вступившие в силу с 1 июля 2018 года поправки в Федеральный закон об участии в долевом строительстве. До окончания строительства банки будут хранить деньги, поступившие от продажи квартир, на специальных счетах. А выдавать строителям под проценты кредиты на конкретный проект. Деньги дольщиков строительные организации смогут получить только после сдачи домов.

— Договор долевого участия будет зарегистрирован в Росреестре, — объяснил эксперт Николай Алексеенко . — Денежные средства поступят не застройщику, а на спецсчет банка. Если у последнего возникнут проблемы, Агентство по страхованию вкладов гарантирует дольщикам возврат до 10 миллионов рублей. Если компания не завершит строительство, покупателям вернут деньги или банк аккредитует другого застройщика.

Новая финансовая схема гарантирует покупателям безопасность совершения сделок со строящимся жильем. Будет сразу несколько страховых механизмов.

На официальные запросы «ВМ» руководство Красногорска пока не ответило. Впрочем, сайт городского округа информирует о том, что его глава Радий Хабиров встретился с дольщиками «Опа лиха О3», «Митино О2» и «Лесобережный». По его словам, из части домов уже «вывозят мусор», муниципалитету переданы две котельные, идет подготовка к отопительному сезону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Объекты Urban Group было решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. Сейчас мы делаем анализ: что избыточно — убрать, что не начинали строить — строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета. В настоящее время есть много домов с высокой степенью готовности — 70–90 процентов, все дома будут достроены без исключения. Сроки строительства максимально короткие. «Дом.РФ» будет этим заниматься, а мы с ними активно взаимодействуем и сотрудничаем.