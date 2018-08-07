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Предприятию челябинского депутата не дали оспорить налоги в 420 млн рублей
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Предприятию челябинского депутата не дали оспорить налоги в 420 млн рублей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Принадлежащее депутату Законодательного Собрания Челябинской области Игорю Свеженцеву ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» не сумело оспорить в Арбитражном суде региона решение межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам о доначислении налогов, пени и штрафов на сумму более 420 миллионов рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на материалы суда.
Суд признал решение ИФНС о доначислении налогов законным и обоснованным. Выездная налоговая проверка завода, входящего в промышленный холдинг АО «Стройсистема», в 2017 году выявила факты создания формального документооборота с рядом екатеринбургских компаний, что привело к уходу от части налогов в 2012–2013 годах. По данным налоговых органов, поставщики — ООО «Екатеринбургская торговая компания» (ЕТК) и ЗАО «МеталСнаб» челябинскому заводу ничего не поставляли и договоры с ними были заключены лишь в целях неправомерного завышения расходов по налогу на прибыль и предъявления к вычету НДС на 104,4 миллиона рублей. Обе компании были ликвидированы в 2014 году.
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» намерено обжаловать решение Арбитражного суда в апелляционной инстанции, так как единовременное взыскание налоговой задолженности в 420 миллионов рублей может негативно отразиться на финансовой устойчивости предприятия. Юристы ЧЗСПН требуют признать незаконным доначисление налога на добавленную стоимость в размере 170,6 миллиона рублей, налога на прибыль в сумме 116,05 миллиона рублей, пени в 132 миллиона рублей и штрафов почти в 3 миллиона рублей. По данным финансовой отчетности предприятия, выручка ПАО «ЧЗСПН-Профнастил» в первом полугодии 2018 года составила 1,355 миллиарда рублей, а валовая прибыль — 152 миллиона рублей.
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