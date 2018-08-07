Ещё
Сеть Offprice арендовала тысячу «квадратов» в ЦДМ на Лубянке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1211.86
–0.09 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Сеть Offprice арендовала тысячу «квадратов» в ЦДМ на Лубянке 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Сеть магазинов Offprice, специализирующаяся на продаже брендовой одежды со скидками, арендовала 1 тысячу квадратных метров в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, сообщил РИА Недвижимость один из совладельцев сети Петр Коваленко.
"Это наш десятый по счету магазин и первый в качественном торговом центре. Договор аренды подписан сроком на десять лет", — отметил он.
Как уточнили в пресс-службе компании «Галс-девелопмент», которой принадлежит ЦДМ, магазин Offprice откроется на четвертом этаже, где представлены товары для молодежной аудитории в возрасте до 25 лет.
"Эта аудитория которая составляет более 30% посетителей торгового центра. Магазин также будет интересен для семейной аудитории с детьми разного возраста", — сказал представитель компании.
РИА Недвижимость: последние новости
"Дом.рф" и "Роскапитал" рефинансируют ипотеку дольщиков Urban Group Мутко: концепция развития метро в Омске "не жива" Пятьдесят оттенков коричневого: откуда в России столько одинаковых домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Адские» санкции: у России отнимают деньги92
США готовят удар по российским госбанкам276
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса115
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение