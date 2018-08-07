Сеть Offprice арендовала тысячу «квадратов» в ЦДМ на Лубянке

МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Сеть магазинов Offprice, специализирующаяся на продаже брендовой одежды со скидками, арендовала 1 тысячу квадратных метров в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, сообщил РИА Недвижимость один из совладельцев сети Петр Коваленко

"Это наш десятый по счету магазин и первый в качественном торговом центре. Договор аренды подписан сроком на десять лет", — отметил он.

Как уточнили в пресс-службе компании «Галс-девелопмент» , которой принадлежит ЦДМ, магазин Offprice откроется на четвертом этаже, где представлены товары для молодежной аудитории в возрасте до 25 лет.

"Эта аудитория которая составляет более 30% посетителей торгового центра. Магазин также будет интересен для семейной аудитории с детьми разного возраста", — сказал представитель компании.