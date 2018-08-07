Верхнеуральским сиротам повторно купят жилье

Верхнеуральский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал местную администрацию повторно приобрести для местных детей-сирот жилье, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Приобретенные в 2015-2016 годах Верхнеуральской администрацией для местных сирот на средства областного и федерального бюджетов помещения в четырехквартирном доме Верхнеуральска оказались непригодными для круглогодичного проживания. Установлено, что жилой дом в целом не отвечает санитарно-техническим и противопожарным нормам, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Новые, соответствующие современным стандартам, квартиры для сирот администрации теперь придется приобретать уже за счет средств местного бюджета. По иску прокурора Верхнеуральский районный суд расторг договор найма, заключенный между администрацией и нанимателем из числа детей-сирот. За неэффективное расходование средств федерального и областного бюджета ответят верхнеуральские налогоплательщики. На внесенное прокурором в феврале 2018 года представление обеспечить сирот нормальным жильем глава района ответил, что требования надзорного ведомства являются понуждением и ограничивают права администрации на самостоятельное решение социальных вопросов. Однако суд с главой не согласился.