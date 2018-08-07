10 главных вопросов об оплате детского сада маткапиталом

Какой вид сада можно оплатить материнским капиталом?

Детские сады бывают муниципальными, подведомственными и частными, и посещение ребёнком любого из них можно оплачивать материнским капиталом при наличии:

формы юридического лица;

лицензии;

разграничения услуги по уходу и содержанию ребёнка в рамках образования;

государственной аккредитации.

Таким образом, форма деятельности, лицензия, устав — это первое, что нужно спросить у руководства учреждения.

И если детский сад осуществляет свою деятельность с помощью ИП, можно даже не пытаться подавать документы в Пенсионный фонд.

Какие ещё учитываются особенности ДОУ?

Есть и другие условия. Так, детский сад обязательно должен находиться на территории Российской Федерации (если рассматривается региональный материнский капитал, то в том же регионе, где выдан документ).

Какие услуги можно оплатить материнским капиталом в детском саду?

Практически все услуги, которые предоставляет детский сад, а это питание, воспитание, уход и присмотр, обслуживание бытовых нужд, обеспечение личной гигиены. Всё это регламентировано Федеральным законом № 273 от 29.12.2012. Кроме того, детский сад должен соответствовать санитарным требованиям, которые прописаны в правовых актах.

Есть ли ограничения режима?

Есть определённые требования распорядка: если ребёнок посещает детский сад менее трёх часов в день, то сон не обязателен, а вот один приём пищи и прогулка не менее часа должны быть. При посещении ДОУ в течение 3-4 часов в день должны быть организованы сон и питание, от 5 часов в день — трёх— или четырёхразовое питание, сон и прогулка.

Какие документы требуются от ДОУ?

Итак, вы приняли решение оплачивать детский сад материнским капиталом. Сначала нужно обратиться к заведующей ДОУ и написать соответствующее заявление. Вместе с руководством учреждения вы составите письменный договор и соглашение, где будут расписаны:

реквизиты организации в полном объёме;

данные родителя (обладателя маткапитала);

размер и условия оплаты (должна быть указана конкретная сумма за определённый период, к примеру, за месяц);

льготы (при наличии);

пункт, в котором будет предусматриваться возврат в Пенсионный фонд уплаченных средств в случае, если договор будет расторгнут.

Кроме того, в договоре надо обязательно прописать обязательство о присмотре и содержании ребёнка. Этот документ должен быть составлен в двух экземплярах: один остаётся у принимающей стороны, второй отдаётся вам.

Какие документы нужно собрать?

Сразу оговорим, пакет документов, необходимых для оплаты детского сада маткапиталом, немаленький и процедуру нельзя назвать лёгкой. Так, потребуется:

заявление о распоряжении средствами маткапитала (составляется в самом Пенсионном фонде);

паспорт заявителя;

сертификат на маткапитал;

свидетельства о рождении детей;

СНИЛСы матери и детей;

копия договора и дополнительного соглашения, составленных между ДОУ и родителем;

заверенные нотариусом копия устава детского сада и копия лицензии на осуществление его деятельности.

В течение какого периода времени это можно сделать?

Пенсионный фонд рассмотрит заявление в течение двух месяцев, а затем уведомит вас о целевом назначении и перенаправлении денежных средств.

Документ, который вам предоставят, необходимо отнести в бухгалтерию детского сада.

Есть ли особенности оплаты?

Оплата детского сада из средств материнского капитала можно производиться только безналичным путём. Кроме того, при составлении заявления вы сами можете выбрать, как будут поступать средства: каждый месяц, раз в квартал или раз в год. В последнем случае вам необходимо будет выбрать определённую дату.

Можно ли оплачивать материнским капиталом содержание нескольких детей?

Можно, причём одновременно.

А действуют ли льготы?

Все льготы, на которые вы можете претендовать и без маткапитала, сохраняются. Также сохраняется и компенсация, которая существует во многих регионах России в зависимости от очерёдности ребёнка в семье (например, скидка 20% за первого ребёнка, 50% — за второго).

Однако тут есть один нюанс: стандартная схема «вы платите, а средства вам возвращаются безналичным расчётом» здесь не действует, необходимо сразу рассчитать, сколько требуется от вас с учётом льготы или компенсации.

Итак, детский сад с маткапиталом — сложно, но возможно. И если для оплаты за муниципальный сад мало кто пользуется этой возможностью, потому что сама плата невелика, то оплатить таким образом частный сад желающих много.