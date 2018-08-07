Ещё
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.05 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

В Москве выставят на торги более 20 помещений Сбербанка 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Российский аукционный дом (РАД) 14 сентября проведет торги по продаже 22 помещений Сбербанка в Москве, сообщается на сайте РАД.
Помещения площадью от 94 до 449 квадратных метров выставляются на торги отдельными лотами и могут в дальнейшем использоваться для стрит-ритейла, указывается в сообщении.
"Все объекты расположены на первых этажах жилых домов, вблизи остановок общественного транспорта и крупных транспортных магистралей в Можайском, Даниловском, Раменках, Кунцево, Отрадном, Чертаново, Тушино и других районах Москвы", — говорится в нем.
Большинство бывших офисов Сбербанка выставляются на торги повторно. Цена по лотам снижена на 5-10% и варьируется от 9,1 до 155,3 миллиона рублей, говорится в сообщении.
В нем добавляется, что самое большое помещение на 449 квадратных метров рядом с метро "Ленинский проспект" выставлено на торги впервые. Оно продается с арендатором — офис Сбербанка там будет располагаться до 1 июля 2019 года.
РИА Недвижимость: последние новости
Дело против экс-главы Urban Group не связано с дольщиками, заявил адвокат В Москве выставят на торги более 20 помещений Сбербанка Мутко: концепция развития метро в Омске "не жива"
Комментарии32  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег188
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России87
Рубль упадет до осени148
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение