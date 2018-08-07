В Москве выставят на торги офисы Сбербанка

В Москве выставят на торги более 20 помещений Сбербанка

Российский аукционный дом (РАД) 14 сентября проведет торги по продаже 22 помещений Сбербанка в Москве, сообщается на сайте РАД.

Помещения площадью от 94 до 449 квадратных метров выставляются на торги отдельными лотами и могут в дальнейшем использоваться для стрит-ритейла, указывается в сообщении.

"Все объекты расположены на первых этажах жилых домов, вблизи остановок общественного транспорта и крупных транспортных магистралей в Можайском, Даниловском, Раменках, Кунцево, Отрадном, Чертаново, Тушино и других районах Москвы", — говорится в нем.

Большинство бывших офисов Сбербанка выставляются на торги повторно. Цена по лотам снижена на 5-10% и варьируется от 9,1 до 155,3 миллиона рублей, говорится в сообщении.

В нем добавляется, что самое большое помещение на 449 квадратных метров рядом с метро "Ленинский проспект" выставлено на торги впервые. Оно продается с арендатором — офис Сбербанка там будет располагаться до 1 июля 2019 года.