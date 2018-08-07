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Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ в I полугодии выросла в 2,2 раза
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Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ в I полугодии выросла в 2,2 раза 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в первом полугодии текущего года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,74 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.
Выручка компании в отчетном периоде выросла на 36,6% и составила почти 342 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 31,7%, до 107,3 миллиарда рублей.
Прибыль от продаж выросла в 1,7 раза, составив 50,22 миллиарда рублей. Прочие доходы выросли почти в четыре раза и составили 10,65 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж выросла на 38%, до уровня в 233,37 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились на 12,8% и составили 52,92 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы сократились на 9,3% и составили 4,1 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства «Башнефти» выросли на 0,2% и на конец июня составили 149,998 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 5%, до уровня в 154,529 миллиарда рублей.
"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.
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