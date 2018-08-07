Больше 15 тысяч ипотечных кредитов взяли жители Ростовской области за полгода

15260 ипотечных кредитов получено жителями донского региона за первое полугодие 2018. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Общая сумма ипотечных кредитов превысила 27 млрд рублей. Средняя ставка по ипотечному кредиту составила 9,65% годовых. «Сохраняется тенденция к снижению процентной ставки: в апреле 2018 года средняя ставка по ипотечному кредиту составила 9,7%, в мае — 9,68%, в 2017 году — 10,6%» — отметил Сергей Сидаш Вопросам субсидирования граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий уделяется много внимания. Глава государства поручил правительству внести в законодательство страны изменения, предусматривающие субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми. Данное поручение правительству поручено выполнить до 15 июля 2018 года. Ответственный за его выполнение — премьер-министр Дмитрий Медведев На данный момент на ипотеку под 6-7% годовых в Ростовской области могут претендовать не только многодетные семьи. Благодаря сотрудничеству со Сбербанком , в регионе успешно реализуется программа «Народная ипотека». По условиям необходимо открыть на 4-6 лет банковский накопительный вклад с ежемесячным пополнением не менее чем на 3 и не более чем на 10 тысяч рублей. По окончании периода накопления участник проекта оформляет ипотечный кредит сроком на 6-9 лет с процентной ставкой 6-7% годовых. Также на этот счет будет начисляться субсидия от государства в размере 30% от суммы внесенных средств по договору вклада. Заявку на оформление подобной льготной ипотеки необходимо подавать в ГБУ РО «Агентство жилищных